Πιτ Χέγκσεθ: «Οι γυναίκες που ντύνονται προκλητικά είναι πόρνες» λέει ο πάστοράς του

Μία εβδομάδα πριν από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, προσκάλεσε τον επικεφαλής της εκκλησίας του, πάστορα Ντάγκλας Ουίλσον, να τελέσει προσευχές στο Πεντάγωνο.

Από τον άμβωνα του στο Αϊντάχο, ο 72χρονος υπερσυντηρητικός πάστορας Ντάγκλας Ουίλσον, διδάσκει ότι η ομοφυλοφιλία είναι αμαρτία, ότι οι γυναίκες που ντύνονται προκλητικά είναι «πόρνες», ενώ χαρακτηρίζει τη θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου «την πιο ανόητη ιδέα στον κόσμο».

Μέχρι πρόσφατα, η θρησκευτική του οργάνωση Communion of Reformed Evangelical Churches (CREC), που ίδρυσε τη δεκαετία του 1990, θεωρούνταν μια περιθωριακή αίρεση με περιορισμένη επιρροή στην αμερικανική πολιτική.

Σήμερα, όπως λέει ο ίδιος, η Ουάσινγκτον «γεμίζει με συντηρητικούς χριστιανούς», ενώ το κίνημά του αριθμεί περίπου 45.000 μέλη σε 170 εκκλησίες παγκοσμίως.

«Υπάρχει μια αίσθηση αποστολής: να κατακτήσουμε τον κόσμο. Αυτό, βασικά, είπε ο Ιησούς να κάνουμε», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Ο Ντάγκλας Ουίλσον, που διατηρεί στενές σχέσεις με προσωπικότητες της αμερικανικής δεξιάς, έχει αποκτήσει ευρύτερη απήχηση καθώς οι θέσεις του υιοθετούνται πιο έντονα από πολιτικά πρόσωπα όπως ο Πιτ Χέγκσεθ.

Οι δύο άνδρες επικοινωνούν τακτικά για πνευματικά ζητήματα, αν και ο Ουίλσον επιμένει ότι δεν εμπλέκεται σε πολιτικές αποφάσεις: «Δεν με ψήφισε κανείς, οπότε όταν μιλάω μαζί του, το κάνω ποιμαντικά».

Ο πάστορας του Χέγκσεθ και η θρησκευτική επιρροή πίσω από τη νέα αμερικανική πολιτική ρητορική

Ο Πιτ Χέγκσεθ, έχει παρουσιάσει τη σύγκρουση με το Ιράν ως έναν «ιερό πόλεμο», ενώ σε προσευχή στο Πεντάγωνο ζήτησε από τον «Παντοδύναμο» να «χαρίσει δίκαιους στόχους» και να «οδηγήσει κάθε βολή στον στόχο της», φράσεις που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Ο Ουίλσον από την πλευρά του, θεωρεί ότι η ρητορική αυτή αντανακλά τη φύση της σύγκρουσης, χαρακτηρίζοντας το Ιράν «κακό καθεστώς» και υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική γλώσσα είναι δικαιολογημένη σε έναν τέτοιο πόλεμο.

Παράλληλα, κάνει ιστορικές αναφορές στις Σταυροφορίες, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες συγκρούσεις έχουν θρησκευτική διάσταση.

Ωστόσο, παρότι εκφράζει στήριξη σε μέρος της ατζέντας της αμερικανικής δεξιάς, ασκεί κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο δεν θεωρεί «ευσεβή χριστιανό», ενώ απορρίπτει επιλογές της κυβέρνησής του, όπως τον διορισμό ανοιχτά ομοφυλόφιλου αξιωματούχου.

Ο πάστορας υποστηρίζει μια βαθιά συντηρητική κοινωνική κοσμοθεωρία, σύμφωνα με την οποία οι οικογένειες πρέπει να λειτουργούν ιεραρχικά, ενώ έχει εκφράσει αμφιλεγόμενες απόψεις για ζητήματα όπως η σεξουαλικότητα, η μόδα και οι κοινωνικές αλλαγές μετά τη δεκαετία του ’60.

Παράλληλα, οι θέσεις του και το παρελθόν του έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και επικρίσεις, καθώς σχετίζονται με σκληρή ρητορική και αμφιλεγόμενες υποθέσεις εντός της εκκλησιαστικής του κοινότητας.

Με πληροφορίες από The Times