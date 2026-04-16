ΗΠΑ: Ο Χέγκσεθ διάβασε «βιβλικό» απόσπασμα από το Pulp Fiction σε προσευχή

Στην πραγματικότητα, το μεγαλύτερο μέρος της φράσης που απήγγειλε δεν προέρχεται από τη Βίβλο, αλλά από το σενάριο των Κουέντιν Ταραντίνο και Ρότζερ Έιβερι

The LiFO team
Φωτ.: Ο Samuel L. Jackston στο Pulp Fiction - Miramax / Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ - Φωτ.: EPA, αρχείου
Κατά τη διάρκεια προσευχής στο Πεντάγωνο, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χεγκσεθ, επικαλέστηκε ένα κείμενο που αποδίδεται στη Βίβλο, αλλά στην πραγματικότητα προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από την ταινία Pulp Fiction του Quentin Tarantino.

Μιλώντας σε θρησκευτική εκδήλωση, ο Χεγκσεθ παρουσίασε την προσευχή ως λόγια που, όπως είπε, διάβασε ο επικεφαλής σχεδιασμού μιας στρατιωτικής επιχείρησης διάσωσης στο Ιράν πριν από την έναρξή της. Ανέφερε ότι το κείμενο ονομάζεται «CSAR 2517» (Combat Search and Rescue) και ότι είναι «εμπνευσμένο» από το βιβλικό εδάφιο Ιεζεκιήλ 25:17.

Στην πραγματικότητα, όμως, το μεγαλύτερο μέρος της φράσης που απήγγειλε δεν προέρχεται από τη Βίβλο. Πρόκειται για παραλλαγή του γνωστού μονολόγου του χαρακτήρα Jules Winnfield, τον οποίο υποδύεται ο Samuel L. Jackson στην ταινία.

Ο Hegseth είπε μεταξύ άλλων: «Το μονοπάτι του πεσμένου αεροπόρου περικυκλώνεται από την αδικία των εγωιστών και την τυραννία των κακών ανθρώπων. Ευλογημένος είναι εκείνος που, στο όνομα της συντροφικότητας και του καθήκοντος, οδηγεί τους χαμένους μέσα από την κοιλάδα του σκότους».

Και συνέχισε: «Και θα πλήξω με μεγάλη εκδίκηση και οργή όσους προσπαθούν να συλλάβουν και να καταστρέψουν τον αδελφό μου — και θα γνωρίζετε το διακριτικό μου όταν πέσει πάνω σας η εκδίκησή μου».

Το κείμενο αυτό παραπέμπει άμεσα στον κινηματογραφικό μονόλογο του Pulp Fiction, όπου ο χαρακτήρας του Jackson λέει:
«Το μονοπάτι του δίκαιου ανθρώπου περικυκλώνεται από την αδικία των εγωιστών και την τυραννία των κακών…» πριν εκτελέσει τα θύματά του.

Ωστόσο, η σύνδεση με τη Βίβλο είναι σε μεγάλο βαθμό παραπλανητική. Το πραγματικό εδάφιο Ιεζεκιήλ 25:17 είναι πολύ πιο σύντομο και περιορίζεται στην αναφορά ότι ο Θεός «θα εκτελέσει μεγάλη εκδίκηση» εναντίον των εχθρών,χωρίς φράσεις όπως «το μονοπάτι του δίκαιου ανθρώπου», «η τυραννία των κακών» ή η ιδέα του «φύλακα του αδελφού του», που προέρχονται από τον κινηματογραφικό μονόλογο.

Με άλλα λόγια, η εκδοχή που έγινε γνωστή από την ταινία και την οποία επανέλαβε ο Hegseth είναι σε μεγάλο βαθμό επινόηση του σεναρίου και όχι αυθεντικό βιβλικό κείμενο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Hegseth χρησιμοποιεί τέτοια ρητορική σε θρησκευτικό πλαίσιο. Σε προηγούμενη εκδήλωση στο Πεντάγωνο είχε δηλώσει: «Ας βρίσκει κάθε βολή τον στόχο της ενάντια στους εχθρούς της δικαιοσύνης και του έθνους μας… δώσε τους συντριπτική βία απέναντι σε όσους δεν αξίζουν έλεος».

Το Πεντάγωνο δεν έχει σχολιάσει ακόμη το περιστατικό.

Με πληροφορίες από The Daily Beast

Guardian: «Ένα πολύ επικίνδυνο άτομο» - Ο Πιτ Χέγκσεθ φαίνεται να πανηγυρίζει τη σφαγή στον πόλεμο με το Ιράν

Guardian: «Ένα πολύ επικίνδυνο άτομο» - Ο Πιτ Χέγκσεθ φαίνεται να πανηγυρίζει τη σφαγή στον πόλεμο με το Ιράν

Αναλυτές εξηγούν μεταξύ άλλων ότι η ρητορική και η ιδεολογία του, μετατρέπουν έναν πολιτικό πόλεμο σε σχεδόν «ιερό πόλεμο» χριστιανικής προπαγάνδας ενάντια στο Ιράν
Από τον Πάπα στον MrBeast: η λίστα του TIME για όσους κρατούν σήμερα το βλέμμα του κόσμου

Η φετινή λίστα του TIME με τα 100 πιο επιδραστικά πρόσωπα βάζει μαζί ηγέτες, σταρ, creators και πρόσωπα της τεχνητής νοημοσύνης. Και δείχνει ότι η επιρροή σήμερα δεν ανήκει σε έναν μόνο κόσμο, αλλά εκεί όπου συναντιούνται η εξουσία, η εικόνα και η δημόσια προσοχή.
