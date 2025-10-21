Πέθανε σε ηλικία 29 ετών ο Αμερικανός γκραν μετρ Ντάνιελ Ναροντίτσκι

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Αμερικανός γκραν μετρ Ντάνιελ Ναροντίτσκι (Daniel Naroditsky) πέθανε απροσδόκητα σε ηλικία 29 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του μέσω του Charlotte Chess Center, τη Δευτέρα.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον ξαφνικό θάνατο του Ντάνιελ Ναροντίτσκι», αναφέρεται στη δήλωση. «Ήταν ένας ταλαντούχος σκακιστής, σχολιαστής και εκπαιδευτής, ένα αγαπητό μέλος της διεθνούς σκακιστικής κοινότητας».

Αιτία θανάτου δεν δόθηκε στη δημοσιότητα.

Γεννημένος το 1995 στην Καλιφόρνια, ο Ναροντίτσκι υπήρξε ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα του αμερικανικού σκακιού. Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής νέων, ενώ το 2013 απέκτησε τον τίτλο του γκραν μετρ.

Πέρα από την αγωνιστική του πορεία - πέρυσι κατέλαβε την ένατη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα μπλιτς - ο Ναροντίτσκι ήταν ιδιαίτερα αγαπητός ως σχολιαστής, συγγραφέας και διαδικτυακός δάσκαλος του σκακιού. Μεταδίδοντας συχνά ζωντανές παρτίδες και μαθήματα μέσω Twitch και YouTube, είχε αποκτήσει χιλιάδες ακολούθους σε όλο τον κόσμο.

Το σκακιστικό κοινό και κορυφαίοι παίκτες απέτισαν φόρο τιμής στον νεαρό γκραν μετρ. Ο Αμερικανός πρωταθλητής Χικάρου Νακαμούρα, νούμερο δύο στην παγκόσμια κατάταξη, έγραψε: «Είμαι συντετριμμένος. Πρόκειται για μια τεράστια απώλεια για τον κόσμο του σκακιού».

Η είδηση του θανάτου του Ντάνιελ Ναροντίτσκι έχει προκαλέσει συγκίνηση στη διεθνή σκακιστική κοινότητα, που τον αποχαιρετά ως έναν άνθρωπο που συνέδεσε τη στρατηγική του νου με τη γοητεία της διδασκαλίας και της επικοινωνίας.

Με πληροφορίες από Guardian

