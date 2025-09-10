ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ιστορική στιγμή για το ελληνικό σκάκι: Ο Νικόλας Θεοδώρου νίκησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή Γκουκές

Ο Έλληνας γκραν μετρ, με εξαιρετική στρατηγική και ψυχραιμία, εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Ινδού αντιπάλου του σε ένα απαιτητικό φινάλε

Ιστορική στιγμή για το ελληνικό σκάκι: Ο Νικόλας Θεοδώρου νίκησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή Γκουκές
Ο Νικόλας Θεοδώρου
Μια τεράστια επιτυχία για το ελληνικό σκάκι σημείωσε ο Νικόλας Θεοδώρου, ο οποίος επικράτησε του 19χρονου παγκόσμιου πρωταθλητή Ντομιναρ Γκουκές στο FIDE Grand Swiss, που διεξάγεται στη Σαμαρκάνδη.

Ο Έλληνας γκραν μετρ, με εξαιρετική στρατηγική και ψυχραιμία, εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Ινδού αντιπάλου του σε ένα απαιτητικό φινάλε με πύργους και πιόνια, αναγκάζοντας τον κορυφαίο του κόσμου σε παραίτηση ύστερα από 47 κινήσεις. Η εικόνα του Γκουκές να αποχωρεί εμφανώς απογοητευμένος, έχοντας ήδη δεχθεί δύο διαδοχικές ήττες στο τουρνουά, έγινε viral, υπογραμμίζοντας το βάρος που κουβαλά ο νεαρός πρωταθλητής.

Για τον Θεοδώρου, που έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες μορφές της νέας γενιάς στο ελληνικό σκάκι, η νίκη αυτή δεν αποτελεί μόνο προσωπικό θρίαμβο αλλά και ιστορικό ορόσημο. Σπανίως Έλληνας σκακιστής έχει καταφέρει να νικήσει εν ενεργεία παγκόσμιο πρωταθλητή σε κορυφαία διεθνή διοργάνωση, γεγονός που δίνει νέο κύρος στην παρουσία της Ελλάδας στο παγκόσμιο σκακιστικό στερέωμα.

Την ίδια ώρα, ο Γκουκές βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τον πιο απαιτητικό αγώνα της καριέρας του: να διαχειριστεί δύο συνεχόμενες ήττες και να παλέψει για την πρόκριση στους υποψηφίους. Για τον Θεοδώρου όμως, η αναμέτρηση αυτή έχει ήδη μείνει στην ιστορία, δίνοντάς του την ευκαιρία να καταγραφεί ως ένας από τους σκακιστές που «λύγισαν» τον μεγάλο πρωταθλητή.

