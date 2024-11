Πέθανε ο θρύλος της μουσικής, Κουίνσι Τζόουνς, σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα σπουδαίο έργο που σφραγίστηκε από μνημειώδεις συνεργασίες.

Ο Κουίνσι Τζόουνς είχε συνεργαστεί με μεγάλους αστέρες της μουσικής βιομηχανίας όπως ο Μάικλ Τζάκσον, ο Φρανκ Σινάτρα και ο Ρέι Τσαρλς. Ο συνεργάτης του Τζόουνς, Άρνολντ Ρόμπινσον, είπε ότι πέθανε το βράδυ της Κυριακής στο σπίτι του στο Μπελ Έαρ του Λος Άντζελες, και κοντά του είχε την οικογένειά του.

«Απόψε, με γεμάτες αλλά ραγισμένες καρδιές, πρέπει να μοιραστούμε τα νέα του θανάτου του πατέρα και του αδελφού μας Κουίνσι Τζόουνς», ανέφερε η οικογένεια σε δήλωση. «Και παρόλο που αυτή είναι μια απίστευτη απώλεια για την οικογένειά μας, γιορτάζουμε τη μεγάλη ζωή που έζησε και γνωρίζουμε ότι δεν θα υπάρξει ποτέ άλλος σαν αυτόν».

Κουίνσι Τζόουνς: Ποιος ήταν ο θρύλος της μουσικής

Από τις σημαντικότερες του δουλειές ήταν η παραγωγή του άλμπουμ του Μάικλ Τζάκσον «Thriller». Επίσης, είχε τον γενικό συντονισμό της ηχογράφησης των αστέρων που τραγούδησαν για φιλανθρωπικούς σκοπούς στον δίσκο «We are the World» το 1985.

Η καριέρα του Κουίνσι Τζόουνς διήρκησε πάνω από 70 χρόνια και κατά τη διάρκειά της, κατέκτησε 28 βραβεία Grammy, τα «Όσκαρ» της μουσικής. O Tζοουνς, εκτός από την σπουδαία μουσική του καριέρα, ήταν παραγωγός σε τηλεοπτικές ταινίες όπως το «The Purple Color» και την τηλεοπτική σειρά «Roots» για την οποία συνέθεσε μουσική.

Ο Κουίνσι Τζόουνς παρόλο που σε νεαρή ηλικία είχε εμπλακεί με συμμορίες κατάφερε να ξεφύγει και φτάσει στην κορυφή της μουσικής βιομηχανίας. Έγινε ένας από τους πρώτους Αφροαμερικανούς που διακρίθηκαν ως κορυφαία στελέχη στο Χόλιγουντ, δημιουργώντας ένα μουσικό έργο ανεκτίμητης αξίας, γεμάτο με μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές της αμερικανικής μουσικής.

Στη μακρόχρονη καριέρα του ο μουσικός περιόδευσε με καλλιτέχνες όπως ο Κάουντ Μπέισι και ο Λάιονελ Χάμπτον, έκανε ενορχηστρώσεις για τον Φρανκ Σινάτρα και την Έλα Φιτζέραλντ, συνέθεσε τη μουσική για τη σειρά In the Heat of the Night, οργάνωσε την πρώτη τελετή ορκωμοσίας του προέδρου Μπιλ Κλίντον και επιμελήθηκε την ιστορική ηχογράφηση του τραγουδιού We Are the World το 1985. Ο Λάιονελ Ρίτσι, που συνυπέγραψε το We Are the World και ήταν μεταξύ των τραγουδιστών, είχε αποκαλέσει τον Τζόουνς ως «τον απόλυτο μαέστρο».

Ο Τζόουνς γεννήθηκε στο Σικάγο το 1933. Η ενασχόλησή του με τη μουσική ξεκίνησε από όταν ήταν παιδί και άκουγε έναν γείτονά του να παίζει πιάνο το οποίο άρχισε να μαθαίνει σε ηλικία επτά ετών, καθώς από το τραγούδι της μητέρας του. Οι γονείς του χώρισαν και μετακόμισε με τον πατέρα του στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, όπου ο Τζόουνς έμαθε ντραμς. Στα 14 του, άρχισε να παίζει σε ένα συγκρότημα με τον 16χρονο Ρέι Τσαρλς. Σπούδασε μουσική στο Πανεπιστήμιο του Σιάτλ και μετακόμισε στη Βοστώνη, και από εκεί έφυγε για τη Νέα Υόρκη.

Κάνοντας γνωριμίες και παίζοντας για τον Έλβις Πρίσλεϊ, στη συνέχεια περιόδευσε στην Ευρώπη όπου πέρασε πολύ χρόνο τη δεκαετία του 1950, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου που συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι, όπου γνώρισε προσωπικότητες όπως ο Πάμπλο Πικάσο, ο Τζέιμς Μπάλντουιν και η Ζοζεφίν Μπέικερ. Σε ηλικία 23 ετών, περιόδευσε επίσης, στη Νότια Αμερική και τη Μέση Ανατολή ως μουσικός διευθυντής και ενορχηστρωτής του Ντίζι Γκιλέσπι.

Το 1968, έγινε ο πρώτος Αφροαμερικανός που προτάθηκε για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι στα Όσκαρ, για το The Eyes of Love από την ταινία Banning (μαζί με τον τραγουδοποιό Bob Russell). Η δουλειά του με τον Φρανκ Σινάτρα ξεκίνησε το 1958. Ο Τζόουνς και ο Σινάτρα συνέχισαν να συνεργάζονται μέχρι το τελευταίο άλμπουμ του Σινάτρα, LA Is My Lady, το 1984. Η σόλο μουσική καριέρα του Τζόουνς απογειώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950, ηχογραφώντας άλμπουμ με το όνομά του, για τζαζ σύνολα.

Με πληροφορίες από Guardian

