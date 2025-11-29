Πέθανε ο βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος, Τομ Στόπαρντ

Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή ο Βρετανός θεατρικός συγγραφέας Τομ Στόπαρντ, βραβευμένος με Όσκαρ σεναρίου για την ταινία «Ερωτευμένος Σαίξπηρ» του 1998.

Ο Τομ Στόπαρντ θεωρούνταν μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της σύγχρονης δραματουργίας. Όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός United Agents, «έφυγε ειρηνικά» στο σπίτι του στο Ντόρσετ, έχοντας δίπλα του την οικογένειά του.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται πως ο βραβευμένος συγγραφέας θα μείνει στη μνήμη για «τη λαμπρότητα και την ανθρωπιά του έργου του, το πνεύμα και την ανεξάντλητη αγάπη του για την αγγλική γλώσσα».

Playwright and screenwriter Tom Stoppard, a four-time Tony winner for his plays “Rosencrantz and Guildenstern Are Dead,” “Travesties,” “The Real Thing” and “The Coast of Utopia” and an Oscar winner for his script to “Shakespeare in Love,” has died. He was 88.… pic.twitter.com/Ge1TUvsphQ — Variety (@Variety) November 29, 2025

Ποιος ήταν ο Τομ Στόπαρντ

Γεννημένος το 1937 στην Τσεχοσλοβακία ως Τόμας Στράουσλερ, ο Στόπαρντ κατέφυγε με την οικογένειά του στην Ινδία για να γλιτώσουν από τους Ναζί και αργότερα εγκαταστάθηκαν στη Βρετανία. Εκεί υιοθέτησε το επίθετο του θετού πατέρα του και ξεκίνησε την πορεία του στη δημοσιογραφία πριν στραφεί στο θέατρο.

Έγινε διεθνώς γνωστός τη δεκαετία του ’60 με το εμβληματικό «Rosencrantz and Guildenstern Are Dead», ένα έργο που τον καθιέρωσε ως μία από τις πιο ευφυείς φωνές στη μεταμοντέρνα δραματουργία. Το θέατρο και ο κινηματογράφος τον τίμησαν με πλήθος βραβείων, ενώ το 1998 κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου για το «Shakespeare in Love».

Κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του «υπηρέτησε» το θέατρο, με έργα όπως τα «Arcadia», «The Real Thing» και «Travesties», συνδυάζοντας φιλοσοφία, χιούμορ. Αποτέλεσε επίσης σημαντική μορφή στην κινηματογραφική σεναριογραφία, συμβάλλοντας σε ταινίες όπως το «Empire of the Sun».

Οι συνεργάτες του μιλούν για έναν δημιουργό «μεγάλου πνεύματος». Η απώλειά του αφήνει ένα τεράστιο κενό στο παγκόσμιο θέατρο, με το έργο του να συνεχίζει να επηρεάζει γενιές συγγραφέων, σκηνοθετών και ηθοποιών.

Ο Τομ Στόπαρντ υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι της βρετανικής πολιτιστικής ιστορίας, καταλήγουν σχετικά τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Με πληροφορίες από Associated Press