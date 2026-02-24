ΗΠΑ: Η γυναικεία ομάδα χόκεϊ απέρριψε την πρόσκληση του Τραμπ μετά το άκομψο σχόλιό του

Η γυναικεία ομάδα χόκεϊ των ΗΠΑ, που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, ανακοίνωσε ότι απορρίπτει την πρόσκληση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συναντηθούν.

Η απόρριψη έρχεται μετά την δήλωση του προέδρου προς την ανδρική ομάδα χόκεϊ των ΗΠΑ ότι θα υποβληθεί σε διαδικασία μομφής αν δεν προσκαλέσει και την γυναικεία ομάδα, κάτι που ο Τραμπ εξέφρασε ως «αστείο».

Η απάντηση της ομάδας χόκεϊ προς τον Τραμπ

«Είμαστε ειλικρινά ευγνώμονες για την πρόσκληση που απευθύνθηκε στην χρυσή ομάδα χόκεϊ γυναικών των ΗΠΑ και εκτιμούμε βαθιά την αναγνώριση του εξαιρετικού τους επιτεύγματος», δήλωσε εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Χόκεϊ των ΗΠΑ. «Λόγω του χρόνου και των προγραμματισμένων ακαδημαϊκών και επαγγελματικών υποχρεώσεων μετά τους Αγώνες, οι αθλήτριες δεν μπορούν να συμμετάσχουν».

«Τις τίμησε η πρόσκληση και είναι ευγνώμονες για την αναγνώριση», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Το κακό «αστείο» του Τραμπ για τη γυναικεία ομάδα του χόκεϊ

Η αμερικανική ομάδα νίκησε τον Καναδά και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του χόκεϊ γυναικών την Πέμπτη. Οι άνδρες κέρδισαν επίσης το χρυσό μετάλλιο την Κυριακή, εναντίον του Καναδά.

Ο Τραμπ προσκάλεσε την ανδρική ομάδα σε συνάντηση, σε τηλεφωνική κλήση την Κυριακή το βράδυ, μετά τη νίκη τους στην παράταση. Δεν είναι σαφές αν η ανδρική ομάδα θα παραστεί.

«Πρέπει να σας πω ότι θα πρέπει να φέρουμε και την γυναικεία ομάδα, το ξέρετε αυτό», είπε ο Τραμπ όταν απηύθυνε την πρόσκληση στην ανδρική ομάδα.

Αν δεν προσκαλούσε την γυναικεία ομάδα ανέφερε ότι, «πιστεύω ότι πιθανότατα θα υποβληθώ σε διαδικασία μομφής».

Η αντίδραση των ανδρών ήταν να γελάσουν με το κακόγουστο αστείο, το οποίο κατακρίθηκε ευρέως ως σεξιστικό και ότι μειώνει την αξία του επιτεύγματος της γυναικείας ομάδας.

«Πυρά» δέχονται και οι παίκτες που αντέδρασαν κατ' αυτό τον τρόπο στα σχόλια του Τραμπ, ενώ στο στόχαστρο έχει βρεθεί και ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, ο οποίος απαθανατίστηκε να πανηγυρίζει στα αποδυτήρια των ανδρών.

Με πληροφορίες από NBC News