Πέθανε ο άνδρας που αυτοπυρπολήθηκε έξω από τη δίκη του Ντόναλντ Τραμπ

Πέθανε ο άνδρας που αυτοπυρπολήθηκε έξω από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου δικάζεται ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως μετέδωσε το Sky News.

Ο Μάξγουελ Αζαρέλο «κηρύχθηκε νεκρός από το προσωπικό του νοσοκομείου», δήλωσε η αστυνομία στο NBC News σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε νωρίς το Σάββατο, χωρίς να δοθεί συγκεκριμένη ώρα θανάτου.

Ο 30χρονος από το Σεντ Ογκουστίν της Φλόριντα, πέταξε φυλλάδια με θεωρίες συνωμοσίας προτού αυτοπυρποληθεί έξω από το δικαστήριο, όπου γίνεται η δίκη του Ντόνλαντ Τραμπ.

Αστυνομικοί και πολίτες έτρεξαν στην περιοχή της διαδήλωσης και προσπάθησαν να σβήσουν τις φλόγες χρησιμοποιώντας παλτά και πυροσβεστήρες. Τέσσερις αστυνομικοί του NYPD υπέστησαν ελαφρά τραύματα από την έκθεση στη φωτιά, δήλωσαν οι αρχές.

Προσοχή σκληρές εικόνες

🚨BREAKING NOW - Man just set himself on fire outside of the Trump trial.

They were LIVE ON FOX NEWS!



⚠️ WARNING GRAPHIC#PHPnews #JustJodie #TrumpTrial pic.twitter.com/RAySEpFrf5