Ένας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε έξω από τη δίκη του Ντόναλντ Τραμπ προκαλώντας αναστάτωση.

Η αυτοπυρπόληση έλαβε χώρα κατά την τέταρτη ημέρα της δίκης του πρώην προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες περί παραποίησης εγγράφων, με σκοπό την απόκρυψη των χρημάτων που κατέβαλε για να εξαγοράσει τη σιωπή της πρώην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, πριν από τις εκλογές του 2016.

!! A person just self-immolated outside Manhattan court, where Trump trial underway. Police slow to respond in part because of barricades around park pic.twitter.com/Pg86yITzPo