Πέθανε αθλητής σε αγώνες CrossFit - Πνίγηκε μπροστά στους συναθλητές του

Ένας αθλητής πέθανε ενώ συμμετείχε σε την κολύμβηση των αγώνων CrossFit στο Τέξας.

Ο Λάζαρ Ντούκιτς, 28 ετών, από τη Σερβία, αγωνιζόταν στη λίμνη Marine Creek κοντά στην πόλη Φορτ Γουόρθ το πρωί της Πέμπτης, όταν εξαφανίστηκε κάτω από το νερό και δεν κατάφερε να ξαναβγεί στην επιφάνεια, δήλωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης του Φορτ Γουόρθ. Κανείς από όσους κολυμπούσαν δίπλα του δεν φάνηκε να αντιλαμβάνεται τι συνέβη.

JUST IN: Serbian CrossFit athlete Lazar Dukic disappears under the water just moments before crossing the finish line during the 2024 CrossFit Games.



Dukic’s team told the organizers he didn’t emerge from the water which prompted a dive team to look for him.



