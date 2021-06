Η δερμάτινη τσάντα σας φαίνεται τόσο κομψή στον ώμο σας. Αλλά φανταστείτε, λέει η γνωστή οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων PETA, τι θα είχε συμβεί αν είχε φτιαχτεί από το δικό σας δέρμα.

Με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους να στρέψουν τον ενδιαφέρον τους στα ζώα και την προστασία τους, η PETA (Άνθρωποι για την Ηθική Μεταχείριση των Ζώων - People for the Ethical Treatment of Animals) δημιούργησε ένα billboard που τοποθετήθηκε σε κεντρικό σημείο στο Μανχάταν.

Στο billboard απεικονίζεται ένας γυμνός άνδρας, που ουρλιάζει, καθώς «του έχουν γδάρει το δέρμα». Αυτή η φιγούρα δεν είναι άλλη από το γνωστό φωτογράφο Mike Ruiz, ο οποίος με το φακό του έχει απαθανατίσει πολλούς διάσημους, μεταξύ των οποίων την Κιμ Καρντασιαν, τον Ρίκι Μάρτιν και την Πάρις Χίλτον.

Σκοπός της οργάνωσης για τα δικαιώματα των ζώων να δείξει με αυτό τον τρόπο την αίσθηση του πόνου που νιώθουν τα ζώα στο σφαγείο. Τόσο η PETA, όσο και ο φωτογράφος εκφράζουν την ελπίδα ότι τα μεγάλα brands θα στραφούν σε vegan εναλλακτικές, όπως το δέρμα από τα μανιτάρια.

Όπως καταγγέλλουν οργανώσεις, τα ζώα καταδικάζονται να υπομείνουν έναν κύκλο υποδούλωσης, εκμετάλλευσης και θανάτου. Ωστόσο, η εκμετάλλευση του δέρματος των ζώων, σύμφωνα με τις οργανώσεις, συμβάλλει και στη μόλυνση του περιβάλλοντος, καθώς κατά την παρασκευή του απελευθερώνονται επικίνδυνες χημικές ουσίες.