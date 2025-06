Περού: Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στη Λίμα - Ένας νεκρός και τουλάχιστον 36 τραυματίες

Σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το απόγευμα της Κυριακής την πρωτεύουσα του Περού, Λίμα, και τα περίχωρά της, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων 36, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές.

Η δόνηση σημειώθηκε στις 11:35 τοπική ώρα (19:35 ώρα Ελλάδας), με επίκεντρο περιοχή περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Καγιάο, κοντά στη Λίμα, σύμφωνα με το Εθνικό Σεισμολογικό Κέντρο του Περού.

CCTV footage captures the intense shaking during the 6.1 magnitude earthquake in Callao, Peru. #Temblor pic.twitter.com/e5Ij0w5Cx3

Η Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ένας 36χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του, όταν καταπλακώθηκε από τοιχίο που κατέρρευσε πάνω στο όχημά του, στη συνοικία Ιντεπεντένσια της περουβιανής πρωτεύουσας.

Το Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων (COEN) ανακοίνωσε ότι 36 άτομα τραυματίστηκαν, με έναν εξ αυτών να νοσηλεύεται. Ζημιές αναφέρθηκαν σε σχολικά συγκροτήματα και εγκαταστάσεις του τομέα υγείας, ενώ σημειώθηκαν κατολισθήσεις σε αρκετές περιοχές της Λίμα και των περιχώρων της, όπως καταγράφηκε και σε βίντεο που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Latina.

Whoahh! The M5.6 earthquake less than an hour ago has triggered landslides on the Costa Verde in Lima, Peru 👀😱 pic.twitter.com/zBNCkP09Xr