Αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα πρόσφατα ανεγερθέν άγαλμα ενός χαμογελαστού άνδρα με ένα τεράστιο πέος σε αρχαιολογικό χώρο στο βόρειο Περού.

Αν και ανατομικά ίσως δεν είναι σωστό, το κατακόκκινο άγαλμα είναι μια πιστή αναπαράσταση της απεικόνισης ενός κεραμικού αγγείου από τον προκολομβιανό πολιτισμό Mochica του Περού, που χρονολογείται μεταξύ 150 και 700 μ.Χ.

Το άγαλμα βρίσκεται σε απόσταση 15 λεπτών με το αυτοκίνητο από το κέντρο της περιφερειακής πρωτεύουσας, Τρουχίλο, και έχει ήδη αποδειχθεί εξαιρετικά δημοφιλές στους περαστικούς και τους τουρίστες που ποζάρουν κάτω από το πέος ύψους 1,5 μ. για μία selfie.

Όμως, παρά την ιστορική του πιστότητα, το σύμβολο γονιμότητας ύψους 9 μέτρων έχει ήδη δεχτεί επίθεση από βάνδαλους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βάνδαλοι έκαναν μία τρύπα στην κορυφή του πέους ενώ πυροβόλησαν στον αέρα καθώς τράπηκαν σε φυγή.

Ο Arturo Fernández Bazán, δήμαρχος του Moche, της περιοχής που πήρε το όνομά του από τον αρχαίο πολιτισμό, είπε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι «Στις δύο το πρωί τρεις βάνδαλοι με κουκούλα, απείλησαν με μαχαίρι τον φρουρό για να τον εμποδίσουν να αντιδράσει ή να επικοινωνήσει με τους συναδέλφους του μέσω ασύρματου και οι δύο από αυτούς κατέστρεψαν το πέος».

Το μνημείο με αναφορά στην αρχαία κουλτούρα των Ίνκας, που φημίζεται για ανάλογες αναπαραστάσεις με σεξουαλικό περιεχόμενο ενδείξεις, προσέλκυσε πλήθος τουριστών, καθώς το άγαλμα βρίσκεται στη διαδρομή μεταξύ των επιβλητικών πλίθινων ναών του ήλιου και της σελήνης, του Huacas del Sol y la Luna.

Ο Fernández Bazán είπε ότι σχεδιάζει να στήσει στην περιοχή έως και 30 ακόμη αγάλματα που αντιπροσωπεύουν τον πολιτισμό των Mochica. Περίπου το ένα τρίτο από αυτά αναπαριστούν ερωτικές πράξεις ή τον τοκετό.

«Στη δική μας κουλτούρα των Mochica, αυτοί οι τύποι κεραμικών αγγείων δεν θεωρούνταν ερωτικά αγάλματα, αλλά αντιπροσωπεύουν τη Θεότητα», είπε ο Fernández Bazán.

«Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν άλλου τύπου αναπαράσταση. Εμείς ήμασταν πιο επιθετικοί και πιο άμεσοι με τα συναισθήματά μας», πρόσθεσε.

Το άγαλμα έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις που αναρτήθηκαν στη σελίδα του δήμου Moche στο Facebook. Μερικοί είπαν ότι θεωρούν το άγαλμα προσβλητικό ή ότι δεν πρέπει να το βλέπουν παιδιά.

Η Gisela Ortiz, υπουργός Πολιτισμού του Περού, δήλωσε ότι τέτοιες απόψεις ανήκουν στην εποχή του σκοταδισμού.

Μιλώντας στον Guardian τόνισε ότι «Ως Περουβιανοί, θα πρέπει όλοι να νιώθουμε περήφανοι για την ποικιλόμορφη κληρονομιά μας, συμπεριλαμβανομένου του σεξουαλικού ή ερωτικού μέρους, που είναι εγγενές στον άνθρωπο».

Σημείωσε δε, ότι αν και «τίποτα δεν δικαιολογεί τη βία κατά του φρουρού ασφαλείας», περαιτέρω αντιπαραθέσεις θα μπορούσαν να αποφευχθούν στο μέλλον με μία καλύτερη ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού αναφορικά με την πολιτιστική σημασία του αγάλματος.

This statue in Peru has become a viral tourist attraction. The statue is a tribute to the Moche culture that dominated the region in the 1st millennium AD and which frequently featured erotic pots, vessels, and other sculptures among its artifacts. pic.twitter.com/PvXS83jLDq