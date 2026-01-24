Ισπανία: Ο Σάντσεθ αρνείται να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα

Η Ισπανία δεν θα συμμετάσχει στo «Συμβούλιο Ειρήνης» (Board of Peace), το διεθνές όργανο-πρωτοβουλία του Τραμπ με στόχο την αντιμετώπιση παγκόσμιων συγκρούσεων, ξεκινώντας από την ανοικοδόμηση της Γάζας.

«Εκτιμούμε την πρόσκληση, αλλά την απορρίπτουμε», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στους δημοσιογράφους αργά το βράδυ της Πέμπτης, μετά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Ο ίδιος ανέφερε ως βασικούς λόγους για τη μη συμμετοχή της Ισπανίας τη συνέπεια της Μαδρίτης απέναντι στο διεθνές δίκαιο, τα Ηνωμένα Έθνη και τον πολυμερισμό.

Τόνισε επίσης το γεγονός ότι στο Συμβούλιο Ειρήνης δεν συμμετέχει η Παλαιστινιακή Αρχή.

«Το μέλλον της Γάζας, το μέλλον της Παλαιστίνης ως σύνολο, πρέπει να καθογηγείται από τους Παλαιστίνιους», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

Spain's Prime Minister Pedro Sanchez says his government has decided not to join US President Trump's so-called "Board of Peace" since it excludes Palestinians and operates outside the UN framework. pic.twitter.com/veIyXv8WEi — DW News (@dwnews) January 23, 2026



Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι το όργανο αυτό θα συμβάλει στη διαμεσολάβηση και την παρακολούθηση εκεχειριών, στην οργάνωση ρυθμίσεων ασφαλείας και στον συντονισμό της ανοικοδόμησης σε περιοχές που εξέρχονται από πολέμους. Η ιδέα προέρχεται από το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα.

Από την τελετή παρουσίασης του συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, απουσίαζαν παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπως ο Καναδάς, η Βρετανία και όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία.

Στο συμβούλιο έχουν ενταχθεί το Ισραήλ, καθώς και χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Με πληροφορίες από Reuters