Πάρτι στον Άγιο Βουκόλο: Συγγνώμη ζήτησε ο δήμαρχος Σμύρνης

Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις για το πάρτι στον ορθόδοξο ναό στη Σμύρνη ήρθε και η πρώτη συγγνώμη.

Ο δήμαρχος Σμύρνης, Τουντς Σογέρ, εξέφρασε την λύπη του για το πάρτι στον ιστορικό ναό, ωστόσο διαβεβαίωσε πως η εκδήλωση δεν είχε να κάνει με τον δήμο.

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος τουρκικού κυβερνώντος κόμματος κάλεσε τον δήμο της Σμύρνης και τους διαχειριστές του ναού να ζητήσουν συγγνώμη. Με αποτέλεσμα σήμερα ο δήμαρχος της Σμύρνης να προβεί σε μια σχετική δήλωση. Όπως είπε «λυπούμαστε εξαιρετικά που η εκδήλωση, η οποία δεν είχε καμία σχέση με εμάς, πλήγωσε την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα».

Χθες το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών είχε κάνει λόγο για «προσβολή και βεβήλωση ενός ιστορικού μνημείου».

Ο ναός του Αγίου Βουκόλου Σμύρνης, γνωστός και ως Άη Βούκλας βρίσκεται στη λαϊκή συνοικία του Μπασμανέ στη Σμύρνη και είναι αφιερωμένος στον πρώτο επίσκοπο Σμύρνης. Η ιστορική του σημασία είναι μεγάλη αφού οικοδομήθηκε από την ελληνική κοινότητα της Σμύρνης το 1886. Σύμφωνα με αρκετές αναφορές εικάζεται πως ήταν η μοναδική ρωμαίικη εκκλησία που διασώθηκε από την καταστροφή το 1922.

An alcoholic and musical party was held in the historical St. Vukolos Church, which is used as the 'Cultural Center' by the CHP İzmir Metropolitan Municipality...



