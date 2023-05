Παρουσία Πούτιν και με 3.000 λιγότερους στρατιώτες, η παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στη Μόσχα

«Το μέλλον της Ρωσίας βασίζεται στον πόλεμο στην Ουκρανία», ανέφερε σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην παρέλαση για την Ημέρας της Νίκης.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι το μέλλον της Ρωσίας «στηρίζεται» στους στρατιώτες που πολεμούν στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της ετήσιας ομιλίας του για τον εορτασμό της Ημέρας της Νίκης στη Μόσχα.

«Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό τώρα από τη δική σας πολεμική προσπάθεια», είπε.

Η στρατιωτική παρέλαση, η οποία τιμά τη σοβιετική νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας, περιορίστηκε φέτος για λόγους ασφαλείας.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν χρησιμοποίησε επίσης την ομιλία του για να δικαιολογήσει την εισβολή του στην Ουκρανία, ενώ κατηγόρησε τις «δυτικές ελίτ της παγκοσμιοποίησης» ότι προκαλούν συγκρούσεις. Ο πολιτισμός βρίσκεται και πάλι «σε ένα αποφασιστικό σημείο καμπής», είπε στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας σε ένα πλήθος που αποτελούνταν μόνο από αξιωματούχους και βετεράνους, καθώς η εκδήλωση δεν ήταν ανοιχτή στο κοινό.

Speech by Russian President Vladimir Putin at the Victory Parade. points:



- Russia rejected international terrorism and we will protect the inhabitants of Donbass. For our state there are no hostile peoples either in the West or in the East.



- The West causes conflicts and… pic.twitter.com/UOIaotR3wN — Spriter (@Spriter99880) May 9, 2023

Απευθυνόμενος στα στρατεύματα που πολεμούν στην Ουκρανία ο Ρώσος πρόεδρος είπε: «Η ασφάλεια της χώρας στηρίζεται σε εσάς σήμερα, το μέλλον της κρατικής μας υπόστασης και του λαού μας εξαρτάται από εσάς».

Αυτή ήταν η δεύτερη παρέλαση της Ημέρας της Νίκης από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Ο φετινός εορτασμός είχε 3.000 λιγότερους στρατιώτες και λιγότερο στρατιωτικό υλικό στην επίδειξη.

Η παρέλαση ήταν συντομότερη, ωστόσο, για πρώτη φορά από το 2020, μερικοί διεθνείς ηγέτες έδωσαν το παρών, συμπεριλαμβανομένου του Κασίμ-Γιομάρτ Τοκάγιεφ του Καζακστάν και του ηγέτη της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο , ενώ εκεί βρέθηκε και ο πρωθυπουργός της Αρμενίας.

⭐️ #VictoryDay has started its solemn procession across our vast nation!



🥁 Parades marking the 78th Anniversary of the Great Victory over Nazism have already been held in #Yakutsk, #YuzhnoSakhalinsk, #Novosibirsk, #Ekaterinburg & many other cities.#Moscow is next! Stay tuned pic.twitter.com/Fsh9Z5Fxhn — Russia 🇷🇺 (@Russia) May 9, 2023

Κατά τα λοιπά ο Βλαντιμίρ Πούτιν έβαλε στο στόχαστρο τη Δύση, λέγοντας ότι «ο στόχος τους δεν είναι άλλος από το να δουν την πτώση της χώρας μας» και δήλωσε ότι η Ρωσία επιθυμεί ένα «ειρηνικό μέλλον», εντούτοις κατηγόρησε τις δυτικές ελίτ ότι σπέρνουν τους σπόρους του «μίσους και της ρωσοφοβίας» και καταστρέφουν τις οικογενειακές αξίες.

«Δεν υπάρχει κανένας σκοπός ισχυρότερος στον κόσμο από την αγάπη μας για τις ένοπλες δυνάμεις μας», δήλωσε σε άλλο σημείο ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Every year, Russia celebrates Victory Day on May 9th with a parade on Red Square in Moscow. Victory Day celebrates the defeat of Nazi Germany in WW2. Russia refers to this war as The Great Patriotic War.



Why is there no similar celebration in the United States? The US… pic.twitter.com/msiFcKAeUK — dana (@dana916) May 9, 2023

Putin on the 78th WWII Victory Day:



“Any ideology of superiority (supremacy) is inherently disgusting, criminal and deadly.



The Western globalist elites provoke conflicts and coups, they destroy traditional family values - all in order to continue to dictate their own rules… pic.twitter.com/7LEQzi990F — The Rio Times (@TheRioTimes) May 9, 2023

Με πληροφορίες από BBC