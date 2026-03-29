Παρίσι: Τρεις συλλήψεις μετά από την απόπειρα βομβιστικής επίθεσης έξω από την Bank of America

Τρία άτομα συνελήφθησαν σε σχέση με μια υποτιθέμενη αποτυχημένη βομβιστική επίθεση στα κεντρικά γραφεία της Bank of America στο Παρίσι, σύμφωνα με την εισαγγελία αντιτρομοκρατίας της Γαλλίας.

Ένας πρώτος ύποπτος συνελήφθη επί τόπου αφού τοποθέτησε κοντά στην τράπεζα μια συσκευή που περιείχε πέντε λίτρα υγρού, το οποίο πιστεύεται ότι ήταν καύσιμο, καθώς και ένα σύστημα ανάφλεξης, σύμφωνα με αστυνομική πηγή που επικαλείται το AFP.

Την Κυριακή, οι γαλλικές υπηρεσίες ασφαλείας ανακοίνωσαν ότι συνελήφθησαν δύο ακόμη άτομα σε σχέση με το περιστατικό, το οποίο συνέβη περίπου στις 03:30 τοπική ώρα το Σάββατο στο 8ο διαμέρισμα της πόλης, λίγα τετράγωνα μακριά από τα Ηλύσια Πεδία.

Η έρευνα στο Παρίσι

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε ότι η απόπειρα επίθεσης ενδέχεται να συνδέεται με τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Σε αυτού του είδους τις συγκρούσεις, υπάρχουν αρκετές ιρανικές υπηρεσίες που είναι πιθανό να πραγματοποιούν τέτοιου είδους ενέργειες μέσω αντιπροσώπων», ανέφερε.

«Υπάρχει σοβαρή υποψία, αλλά αυτό θα το διαπιστώσει η έρευνα».

Η ιρανική πρεσβεία στη Γαλλία δεν έχει σχολιάσει τις δηλώσεις του Νουνιέζ.

Ο αρχικός ύποπτος, ο οποίος συνελήφθη στον τόπο του συμβάντος, συνοδευόταν από ένα δεύτερο άτομο, το οποίο φαινόταν να τραβά φωτογραφίες και βίντεο με κινητό τηλέφωνο, αλλά το οποίο τράπηκε σε φυγή όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, σύμφωνα με πηγή της αστυνομίας, όπως μεταδίδει το AFP.

«Δύο ακόμη άτομα τέθηκαν υπό αστυνομική κράτηση χθες το βράδυ στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε στις 28 Μαρτίου 2026 για τα αδικήματα που διαπράχθηκαν εις βάρος της Bank of America», ανακοίνωσε την Κυριακή η εισαγγελία.

Η κράτηση του πρώτου υπόπτου, ο οποίος είναι ανήλικος, είχε παραταθεί, πρόσθεσε.

Ανησυχία για αντίστοιχες υποθέσεις

Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, οι ύποπτοι σε υποθέσεις τρομοκρατίας μπορούν να κρατούνται για 96 ώρες. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί από δικαστήριο.

Ο Νουνιέζ ισχυρίστηκε ότι παρόμοιες επιθέσεις έχουν αποτραπεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, των Κάτω Χωρών, της Βρετανίας και της Νορβηγίας.

Προέτρεψε τις υπηρεσίες ασφαλείας να είναι «σε εγρήγορση» και να ενισχύσουν την παρουσία τους σε κόμβους μεταφορών και σε άλλες τοποθεσίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Η εισαγγελία αντιτρομοκρατίας της Γαλλίας δήλωσε ότι ανέλαβε αμέσως την έρευνα, η οποία εστιάζει σε «απόπειρα πρόκλησης ζημιών με φωτιά ή άλλα επικίνδυνα μέσα σε σχέση με τρομοκρατική ενέργεια» και σε «τρομοκρατική εγκληματική συνωμοσία».

Σύμφωνα με την εισαγγελία αντιτρομοκρατίας, στην έρευνα συμμετέχουν επίσης η δικαστική αστυνομία του Παρισιού και η υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών της Γαλλίας, η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφάλειας.

Με πληροφορίες από BBC