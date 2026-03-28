 Αποτράπηκε βομβιστική επίθεση σε Αμερικανική τράπεζα στο Παρίσι — Έρευνα από την Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία

Βομβιστική επίθεση σε υποκατάστημα της Bank of America στο Παρίσι απέτρεψαν οι γαλλικές αρχές, ενώ την έρευνα ανέλαβε η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία (PNAT).

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, η αστυνομία συνέλαβε νωρίς το πρωί έναν άνδρα, ο οποίος φέρεται να ετοιμαζόταν να πυροδοτήσει αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό έξω από το υποκατάστημα της αμερικανικής τράπεζας.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα, στο 8ο διαμέρισμα του Παρισιού, λίγα τετράγωνα από τα Ηλύσια Πεδία.

Ο ύποπτος συνελήφθη αμέσως μετά την τοποθέτηση του μηχανισμού, ο οποίος αποτελούνταν από περίπου πέντε λίτρα εύφλεκτου υγρού και σύστημα ανάφλεξης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, ανέφερε ότι «η επαγρύπνηση παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο», επαινώντας τις αστυνομικές δυνάμεις για την άμεση επέμβασή τους στο «τρέχον διεθνές περιβάλλον».

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι γαλλικές αρχές έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία ευαίσθητων στόχων, όπως χώροι λατρείας, διπλωματικές αποστολές και εγκαταστάσεις που συνδέονται με αμερικανικά συμφέροντα.

