Παρίσι: Επεισόδια και δακρυγόνα στις διαδηλώσεις για την Πρωτομαγιά

Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και διαδηλωτών στο περιθώριο των διαδηλώσεων για την Πρωτομαγιά σήμερα στο Παρίσι.

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν δε, χιλιάδες πολίτες, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι πρώτες εντάσεις σημειώθηκαν μόλις λίγα λεπτά μετά την έναρξη της πορείας, νωρίς το απόγευμα. Μια ομάδα διαδηλωτών, οι οποίοι ήταν ντυμένοι στα μαύρα αποσπάστηκε από την κύρια πορεία για να συγκρουστεί με την αστυνομία.

Προσπάθησαν να στήσουν ένα οδόφραγμα χρησιμοποιώντας πασσάλους και επιτέθηκαν σε βιτρίνες καταστημάτων.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, περίπου είκοσι καταστήματα, κυρίως καταστήματα McDonald's, ασφαλιστικές εταιρίες, κτηματομεσιτικά γραφεία και τράπεζες υπέστησαν ζημιές ενώ έγινε διάρρηξη σε ένα αυτοκίνητο.

Οι διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα, φρούτα κ.λπ, στις αστυνομικές δυνάμεις, που προσπάθησαν να τους απωθήσουν κάνοντας χρήση δακρυγόνων.

Η διαδήλωση αυτή διοργανώθηκε μετά το κάλεσμα συνδικαλιστικών οργανώσεων, με αιτήματα τα μισθολογικά θέματα, τις δημόσιες υπηρεσίες, την κοινωνική προστασία και την οικολογική μετάβαση.

Πολλά ηγετικά στελέχη της Αριστεράς, όπως ο ηγέτης της ριζοσπαστικής Αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν, που ήρθε τρίτος στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 10 Απριλίου, και ο επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορ ήταν παρόντες στην πορεία.

Σε όλη τη Γαλλία, δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν για την Πρωτομαγιά, σε ένα κλίμα ιδιαίτερα πολιτικό μετά τις προεδρικές εκλογές, στις οποίες επικράτησε στον δεύτερο γύρο στις 24 Απριλίου ο απερχόμενος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έναντι της υποψήφιας της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν.

Στη Μασσαλία, κρατώντας μια σημαία "για τη λαϊκή ένωση" (της Αριστεράς), η Μαρτίν Ακούν, μια 65χρονη συνταξιούχος γιατρός, εξήγησε ότι πήγε στη διαδήλωση «για να δείξει ότι δεν δόθηκε στον Μακρόν λευκή επιταγή για πέντε χρόνια, θέλαμε να μπλοκάρουμε την κυρία Λεπέν».

Επεισόδια σημειώθηκαν επίσης στη Νάντη, στη δυτική Γαλλία. Ακτιβιστές της υπεραριστεράς «διέπραξαν έναν ορισμένο αριθμό υλικών ζημιών και η επέμβαση της αστυνομίας έγινε για να τους διαλύσει», ανακοίνωσε η νομαρχία.

Παράθυρα κτηματομεσιτικών γραφείων έσπασαν, σύμφωνα με φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Σωματεία και σύλλογοι υπογραμμίζουν ότι θέλουν μια πιο κοινωνική και οικολογική πολιτική.

Η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος ήταν συγκεκριμένα ένα από τα σημεία έντασης της σημερινής ημέρας. Ο Μακρόν σκοπεύει να αυξήσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 που είναι σήμερα στα 64 ή 65 έτη.

