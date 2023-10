Πάρις Χίλτον: «Για τον δικό μου γάμο ράφτηκαν 45 νυφικά»

Μπορεί την ημέρα του γάμου της η Πάρις Χίλτον να «καταδέχτηκε» να φορέσει μόνο έξι νυφικά, ωστόσο αποκάλυψε δύο χρόνια αργότερα, πως για χάρη της ράφτηκαν 45 νυφικά σχεδιαστών από άκρη σε άκρη στον κόσμο.

Η 42χρονη Πάρις Χίλτον, κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξής της στην βρετανική Vogue, μίλησε για την τόσο ξεχωριστή μέρα της ζωής της, κάνοντας ειδική αναφορά στα νυφικά της.



«Φόρεσα έξι φορέματα τη νύχτα του γάμου μου, γιατί στην πραγματικότητα είχα 45 από αυτά. Ο στυλίστας μου δεχόταν κλήσεις από σχεδιαστές από όλο τον κόσμο, και όλοι ήταν τόσο ενθουσιασμένοι να συμμετάσχουν σε αυτό τον γάμο που έφτιαξαν όλα αυτά τα απίστευτα φορέματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά το γεγονός ότι έπρεπε να αφήσει 39 από τις επιλογές που είχε, εξομολογείται ότι «προσπάθησε να φορέσει όσο το δυνατόν περισσότερα» στον γάμο της το 2021.



Την ώρα που πολλοί σχεδιαστές πάσχιζαν και συναγωνίζονταν προκειμένου η σταρ να φορέσει δική τους δημιουργία, η Πάρις εξομολογείται πως ήξερε ότι ήθελε να φορέσει ένα νυφικό Oscar De La Renta.

