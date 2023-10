Παραγουάη: Κρατούμενοι εξεγέρθηκαν και έβαλαν φωτιά σε φυλακή

Κρατούμενοι στη φυλακή Τακουμπού στην Παραγουάη εξεγέρθηκαν χθες, έθεσαν υπό ομηρία 11 μέλη του προσωπικού ασφαλείας και έβαλαν φωτιά σε εγκαταστάσεις.

Λίγη ώρα αργότερα, οι κρατούμενοι που έβαλαν φωτιά, άφησαν ελεύθερους δύο από τους ομήρους, ενώ σύμφωνα με τον Παραγουανό υπουργό Εσωτερικών Ενρίκε Ριέρα, η κυβέρνηση από την πλευρά της, κινητοποίησε τον στρατό πέρα από άλλες δυνάμεις.

Ο ίδιος ανέφερε πως οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τον τραυματισμό δύο αστυνομικών, ενώ στη συνέχεια, διαβεβαίωσε πως αφού τερματιστεί αυτή η κρίση, η κυβέρνηση θα αρχίσει να επεξεργάζεται σχέδιο μεταρρύθμισης του σωφρονιστικού συστήματος.

Prison revolt.



Security forces gather outside Tacumbu prison after hundreds of inmates took over the facility in Asuncion, Paraguay, on October 10.



Tacumbu prison is Paraguay's largest and home to 3,000 inmates. The riot came after warnings from the justice minister last week… pic.twitter.com/VNT6O6ARSz