Από τον Λίβανο, ο Πάπας Λέων τάσσεται υπέρ της λύσης δύο κρατών στο Παλαιστινιακό

Ο πάπας Λέων έφτασε την Κυριακή στη Βηρυτό, αμέσως μετά την ιστορική επίσκεψή του στο Φανάρι και τη συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Η παρουσία του στον Λίβανο πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά εύθραυστη συγκυρία για τη χώρα και για την ευρύτερη περιοχή, η οποία παραμένει εκτεθειμένη σε νέους κύκλους έντασης.

Η επίσκεψη συμπίπτει με τη συμπλήρωση ενός έτους από την εκεχειρία Ισραήλ–Λιβάνου, μια συμφωνία που, παρά τον χρόνο που έχει μεσολαβήσει, παραμένει επισφαλής. Ο λιβανικός στρατός δεν έχει κατορθώσει να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, ενώ πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης με στόχο την αποδυνάμωση της οργάνωσης, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για πιθανή κλιμάκωση.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στη Γάζα και στη στασιμότητα των διαπραγματεύσεων, ο Ποντίφικας υπογράμμισε ότι η λύση των δύο κρατών παραμένει «η μοναδική ρεαλιστική διέξοδος» για τον τερματισμό της σύγκρουσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι «είναι σαφές πως το Ισραήλ δεν την αποδέχεται προς το παρόν». Με τη δήλωσή του, ο Πάπας επέλεξε να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς όλες τις πλευρές, υπενθυμίζοντας τη διαχρονική θέση της Αγίας Έδρας υπέρ μιας βιώσιμης πολιτικής λύσης.

Τον Ποντίφικα υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο της Βηρυτού ο νέος πρόεδρος της χώρας Ζοζέφ Αούν, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα στις 9 Ιανουαρίου, ο πρόεδρος της Βουλής Ναμπίχ Μπερί, ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ, καθώς και ανώτατοι αξιωματικοί του λιβανικού στρατού.

Speaking to reporters on an aircraft traveling from Turkey to Lebanon, Pope Leo said that the Holy See endorses a two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict https://t.co/dagnSfbwpF pic.twitter.com/zx1xorNZ2r — Reuters (@Reuters) November 30, 2025

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης παραμονής του, ο πάπας Λέων θα συμμετάσχει σε θρησκευτικές τελετές και θα έχει σειρά επαφών σε Βηρυτό και άλλες πόλεις. Στο επίκεντρο των συναντήσεων αναμένεται να βρεθεί η ενίσχυση του διαθρησκειακού διαλόγου, αλλά και η στήριξη των χριστιανικών κοινοτήτων της χώρας, οι οποίες τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις.

