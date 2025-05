Πάπας Λέων: Επισκέφτηκε τον τάφο του Φραγκίσκου - Η στιγμή που αφήνει ένα τριαντάφυλλο

Ιδιωτική επίσκεψη στη Βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζιόρε, όπου έχει ταφεί ο προκάτοχός του, Φραγκίσκος, πραγματοποίησε το βράδυ του Σαββάτου (10/5) ο πάπας Λέων ο ΙΔ'.

Ο νεοκλεγείς Αμερικανός ποντίφικας προσευχήθηκε και άφησε ένα τριαντάφυλλο στο μνήμα του «πάπα των φτωχών». Φεύγοντας χαιρέτησε, από το αυτοκίνητο που τον μετέφερε πίσω στο Βατικανό, τους πολίτες που βρίσκονταν έξω από τον ναό.

On his way back to the Vatican, Pope Leo XIV visited St. Mary Major, where he stopped in prayer before the tomb of Pope Francis and the icon of the Virgin, Salus Populi Romani.



pic.twitter.com/RnttuuquL3