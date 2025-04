Πάπας Φραγκίσκος: Ο λόγος που ο βασιλιάς Κάρολος δεν θα παραστεί στην κηδεία του Ποντίφικα

Δεκάδες πολιτικοί ηγέτες από όλο τον κόσμο, θα βρεθούν το Σάββατο στο Βατικανό για την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου.

Ντόναλντ Τραμπ, Χαβιέρ Μιλέι, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν είναι κάποιοι από τους ηγέτες που θα δώσουν το παρών για να τιμήσουν τη μνήμη του Ποντίφικα. Ωστόσο, παρά τη στενή του σχέση με τον Πάπα Φραγκίσκο, ο βασιλιάς Κάρολος δεν θα παραστεί στην τελετή.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ όπως ανακοίνωσε το παλάτι του Κένσινγκτον, θα είναι εκείνος που θα εκπροσωπήσει τον Βρετανό μονάρχη στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου το Σάββατο, στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.

Παρότι ο βασιλιάς Κάρολος, ήταν ο τελευταίος αρχηγός κράτους που είχε προσωπική συνάντηση με τον Ποντίφικα στις αρχές του μήνα κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στην Ιταλία - πριν φύγει από τη ζωή ο Ποντίφικας - δεν θα ταξιδέψει στο Βατικανό.

Όπως ορίζει το πρωτόκολλο, ο ανώτατος ηγέτη της Βρετανίας δεν παρευρίσκεται ποτέ σε κηδείες. Μάλιστα, η παρουσία του πρίγκιπα Ουίλιαμ στην κηδεία, επισημαίνει τη σημασία του ρόλου του ως διαδόχου του βρετανικού θρόνου.

Υπενθυμίζεται πως ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα είχαν επισκεφθεί τον Πάπα Φραγκίσκο στο πλαίσιο της περιοδείας τους στην Ιταλία, στις αρχές του μήνα, στο Casa Santa Marta στο Βατικανό.

