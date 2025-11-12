 Το Παλάτι αλλάζει ξανά το όνομα του Άντριου

Το Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσε ότι ο Άντριου, ο δευτερότοκος γιος της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, θα φέρει επισήμως το επώνυμο Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ επαναφέροντας την παύλα που είχε παραλειφθεί στην αρχική ανακοίνωση για την αφαίρεση των τίτλων του.

Η διόρθωση ήρθε έπειτα από εβδομάδες σύγχυσης, καθώς το Παλάτι είχε παρουσιάσει τον πρώην δούκα του Γιορκ ως Άντριου Μάουντμπατεν Ουίνδσορ, χωρίς την ενωτική γραμμή που χρησιμοποιούν όλα τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Σύμφωνα με πηγές του Παλατιού, η αλλαγή έγινε ύστερα από επανεξέταση της βασιλικής πράξης του 1960, με την οποία η Ελισάβετ Β΄ όρισε ότι οι άμεσοι απόγονοί της χωρίς τον τίτλο του «Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας» ή του πρίγκιπα/πριγκίπισσας θα φέρουν το επώνυμο Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ. Η απόφαση εκείνη είχε στόχο να τιμήσει τον σύζυγό της, πρίγκιπα Φίλιππο, το επώνυμο του οποίου ήταν Μάουντμπατεν.

Η βασίλισσα είχε διατηρήσει το Ουίνδσορ ως επίσημο όνομα του Οίκου, προκαλώντας τότε τη γνωστή διαμαρτυρία του Φιλίππου ότι ήταν «ο μόνος άνδρας στη χώρα του οποίου τα παιδιά δεν φέρουν το όνομά του». Το διπλό επίθετο, καθιερωμένο λίγες ημέρες πριν από τη γέννηση του Άντριου τον Φεβρουάριο του 1960, αποτέλεσε τελικά έναν συμβιβασμό.

Η νέα ορθογραφία επιβεβαιώνεται πλέον και στην επίσημη ιστοσελίδα της βασιλικής οικογένειας.

Με πληροφορίες από BBC

