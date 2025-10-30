Πρίγκιπας Άντριου: Ο βασιλιάς Κάρολος ξεκίνησε επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση του τίτλου του

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος έχει ξεκινήσει επίσημη διαδικασία για να αφαιρεθούν από τον πρίγκιπα Άντριου οι τίτλοι και οι τιμές του.

Επιπλέον ο Άντριου θα πρέπει να εγκαταλείψει το σπίτι του στο Royal Lodge στο Γουίνδσορ, αφού του επιδόθηκε επίσημη ειδοποίηση για παράδοση του μισθωτηρίου.

«Από εδώ και στο εξής, θα είναι γνωστός ως Άντριου Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ (Andrew Mountbatten Windsor)», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Παλατιού.

Η νέα αυτή εξέλιξη έρχεται έπειτα από την αποκάλυψη πως ο πρίγκιπας Άντριου διατηρούσε στενές επαφές με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η Αυτού Μεγαλειότης ξεκίνησε σήμερα επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση των τίτλων και των τιμών του πρίγκιπα Άντριου.

Ο πρίγκιπας Άντριου θα είναι πλέον γνωστός ως Άντριου Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ. Το μισθωτήριό του στο Royal Lodge του παρείχε μέχρι σήμερα νομική προστασία για να συνεχίσει να διαμένει εκεί.

Τώρα του έχει επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση να παραδώσει το μισθωτήριο και θα μετακομίσει σε άλλη ιδιωτική κατοικία.

Αυτά τα μέτρα κρίνονται απαραίτητα, ακόμα κι αν ο ίδιος συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του.

Οι Αυτού Μεγαλειότητες θέλουν να δηλώσουν ότι οι σκέψεις τους και η βαθιά συμπάθειά τους βρίσκονται και θα συνεχίσουν να είναι με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης.»

Με πληροφορίες από The Independent

