ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πρίγκιπας Άντριου: Αντιμέτωπος με ιδιωτική δίωξη για το σκάνδαλο Τζιούφρε - Έπσταϊν

Η ΜΚΟ «Republic» ανακοίνωσε ότι έχει δώσει εντολή να ερευνηθεί για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης, διαφθοράς και ανάρμοστης συμπεριφοράς

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πρίγκιπας Άντριου: Αντιμέτωπος με ιδιωτική δίωξη για το σκάνδαλο Τζιούφρε - Έπσταϊν Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου πρίγκιπας Άντριου / EPA
0

Η οργάνωση «Republic» ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή για  ιδιωτική δίωξη του πρίγκιπα Άντριου, εν μέσω του σκανδάλου για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Η «Republic» είναι μία βρετανική ΜΚΟ που δραστηριοποιείται υπέρ της κατάργησης της μοναρχίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, έχει δώσει εντολή ο πρίγκιπας Άντριου να ερευνηθεί για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης, διαφθοράς και ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τη δήλωση της Βιρτζίνια Τζιούφρε, ότι είχε αναγκαστεί να συνευρεθεί ερωτικά με τον πρίγκιπα Άντριου τρεις φορές, όπως αποκαλύπτει στα απομνημονεύματά της με τίτλο «Nobody’s Girl».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Republic, χαρακτήρισε την απόφαση της οργάνωσης να ξεκινήσει ιδιωτική δίωξη ως «καταλυτική καταδίκη» του ποινικού συστήματος της Βρετανίας.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να δικαιολογηθεί σοβαρή έρευνα. Οι αρχές και οι πολιτικοί φαίνεται να θέλουν να κοιτάξουν αλλού, ενώ υποβαθμίζουν τις κατηγορίες που έχουν γίνει εναντίον του», συνέχισε.

Την ίδια ώρα, η πίεση να εγκαταλείψει το Royal Lodge αυξάνεται, λόγω της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης σχετικά με το «συμβολικό» ενοίκιο που καταβάλλει για την κατοικία.

Την Τετάρτη, η Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών (PAC) έστειλε επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Crown Estate ζητώντας εξηγήσεις για τη λογική πίσω από τις συμφωνίες μίσθωσης.

Με πληροφορίες από independent.co.uk

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Τραμπ έδωσε εντολή για δοκιμές πυρηνικών όπλων - Ανατροπή στην επί δεκαετίες πολιτική των ΗΠΑ

Διεθνή / Ο Τραμπ έδωσε εντολή για δοκιμές πυρηνικών όπλων - Ανατροπή στην επί δεκαετίες πολιτική των ΗΠΑ

Πώς οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ μελετούν την επιστροφή στις πυρηνικές δοκιμές, ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις για την παγκόσμια ασφάλεια και τι σημαίνει αυτό για τον σύγχρονο κόσμο
LIFO NEWSROOM
Ξεκληρίστηκε οικογένεια από την κατάρρευση του κτηρίου στην Τουρκία: Νεκρά τέσσερα από τα πέντε μέλη - Διασώθηκε 18χρονη

Διεθνή / Ξεκληρίστηκε οικογένεια από την κατάρρευση του κτιρίου στην Τουρκία: Νεκρά τέσσερα από τα πέντε μέλη - Διασώθηκε 18χρονη

Στη Λύβισσα της Τουρκίας ένα επταώροφο κτήριο κατέρρευσε αιφνιδίως, αφήνοντας πίσω του νεκρά τέσσερα από τα πέντε μέλη οικογένειας, ερωτήματα για την ασφάλεια των κατασκευών, και μεγάλη κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων
LIFO NEWSROOM
Αυστραλία: Νεκρή ηλικιωμένη που ξεχάστηκε σε τροπικό νησί όταν το κρουαζιερόπλοιο αναχώρησε χωρίς αυτήν

Διεθνή / Αυστραλία: Νεκρή ηλικιωμένη που ξεχάστηκε σε τροπικό νησί όταν το κρουαζιερόπλοιο αναχώρησε χωρίς αυτήν

Μια 80χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στη νήσο Λίζαρντ αφού το κρουαζιερόπλοιο αναχώρησε χωρίς αυτήν - Έρευνα διεξάγεται για την τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και τις ευθύνες του πληρώματος
LIFO NEWSROOM
 
 