Μαρτυρία Ελληνίδας που ζει στο Ντουμπάι: «Ακούμε διαρκώς βομβαρδισμούς, είμαστε σαν καραντίνα»

Σε πρωτόγνωρες συνθήκες ζουν τα τελευταία εικοσιτετράωρα οι κάτοικοι του Ντουμπάι, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και οι ιρανικές επιθέσεις, έχουν επηρεάσει άμεσα την καθημερινότητα στο εμιράτο των ΗΑΕ.

Το κλίμα ανησυχίας στο Ντουμπάι μάλιστα, εντάθηκε ιδιαίτερα μετά από περιστατικό του Σαββάτου, κατά το οποίο ένας οδηγός ΙΧ έχασε τη ζωή του από θραύσμα πυραύλου, ενώ κομμάτια από αναχαιτισμένα βλήματα έπεσαν πάνω σε ουρανοξύστες.

Μιλώντας στη LiFO, Ελληνίδα που ζει και εργάζεται στο Ντουμπάι τα τελευταία χρόνια περιγράφει μια καθημερινότητα που θυμίζει «καραντίνα», με τους δρόμους άδειους, υπό τους συνεχείς ήχους των βομβαρδισμών.

Direct hit on 23 Marina in Dubai. Either Iranian missile or interceptor, but either way, this comes after Iran’s president “apologized” to Gulf states for attacks



Increasingly clear Pezeshkian does not have control over the IRGC pic.twitter.com/OLFl2B6xtU — Lunar Surfer (@TheLunarSurfer) March 7, 2026

«Έχω πάρει ρεπό και ότι άδειες είχα, δεν έχει δουλειά προφανώς. Από το προηγούμενο Σάββατο ακούμε διαρκώς βομβαρδισμούς. Το Σάββατο ειδικά ήταν όλη μέρα και την Κυριακή το ίδιο. Την Τετάρτη υποτίθεται ηρέμησαν κάπως τα πράγματα, την Πέμπτη ξανά τα ίδια», ανέφερε αρχικά η 26χρονη Σ.Β. Σύμφωνα με την ίδια, η εικόνα της πόλης έχει αλλάξει αισθητά. «Είμαστε σαν σε καραντίνα. Οι δρόμοι είναι άδειοι, τα μαγαζιά δεν έχουν κόσμο. Δεν φοβόμαστε ακριβώς, αλλά είναι λίγο ριψοκίνδυνο να κυκλοφορείς σε δημόσιους χώρους», συμπληρώνει.

Παράλληλα, εξηγεί πως η αποχώρηση από τη χώρα δεν είναι εύκολη υπόθεση. «Δεν είναι εύκολο να γυρίσω Ελλάδα. Πρέπει να πάω στο Ομάν, που είναι από το Ντουμπάι περίπου πέντε με έξι ώρες, και από εκεί να βρω πτήση. Δεν υπάρχει απευθείας για Αθήνα» συνέχισε.

🚨 Massive explosion rocks residential Dubai: Iranian ballistic missile or drone impact confirmed in civilian zone—visuals show fireball and heavy smoke rising over neighborhoods. 🇮🇷🇦🇪



World's busiest international hub and key financial center now seeing direct residential hits.… pic.twitter.com/Y7a6uYREeP — Trading Cartel (@Tradingcartel_X) March 7, 2026

Την ίδια στιγμή, οι κάτοικοι γίνονται μάρτυρες της έντονης δραστηριότητας της αεράμυνας. «Έχω πάθει σοκ με την αεράμυνα που έχει το Ντουμπάι», συμπληρώνει, περιγράφοντας τις συνεχείς αναχαιτίσεις που ακούγονται πάνω από την πόλη.

Τέλος, σύμφωνα με όσα μεταφέρει, οι αρχές προσπαθούν να περιορίσουν τη διάδοση εικόνων και πληροφοριών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεγαλύτερη ανησυχία.

Όπως αναφέρει, οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από την αστυνομία ότι απαγορεύεται να μεταδίδουν λεπτομέρειες για περιστατικά ή να ανεβάζουν φωτογραφίες και βίντεο, προκειμένου να μην τρομοκρατείται περαιτέρω ο κόσμος, ιδιαίτερα οι τουρίστες.