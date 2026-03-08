Εντός Μαρτίου είναι η ημέρα για την αλλαγή ώρας 2026.

Η αλλαγή της ώρας είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται σε πολλές χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός της ημέρας.

Στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ώρα αλλάζει δύο φορές τον χρόνο: μία φορά την άνοιξη και μία φορά το φθινόπωρο.

Η αλλαγή της ώρας τον Μάρτιο σηματοδοτεί την έναρξη της θερινής ώρας.

Η Κυριακή που αλλάζει η ώρα

Στην Ελλάδα, η ώρα αλλάζει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου. Τα ξημερώματα εκείνης της ημέρας, στις 03:00, τα ρολόγια μετακινούνται μία ώρα μπροστά και δείχνουν 04:00. Με αυτόν τον τρόπο «χάνεται» μία ώρα ύπνου εκείνο το βράδυ, αλλά κερδίζεται περισσότερο φως κατά τη διάρκεια του απογεύματος και της βραδινής ώρας.

Για το 2026, η αλλαγή της ώρας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου. Εκείνη τη νύχτα, οι πολίτες θα πρέπει να μετακινήσουν τα ρολόγια τους μία ώρα μπροστά.

Σήμερα βέβαια οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα, οι υπολογιστές και τα «έξυπνα» ρολόγια, αλλάζουν αυτόματα την ώρα, οπότε δεν χρειάζεται χειροκίνητη ρύθμιση.

Η θερινή ώρα εφαρμόζεται κυρίως για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και καλύτερης εκμετάλλευσης του ηλιακού φωτός.

Με περισσότερο φως το απόγευμα, μειώνεται η ανάγκη για τεχνητό φωτισμό, ενώ παράλληλα πολλοί άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να περνούν περισσότερο χρόνο σε εξωτερικές δραστηριότητες μετά τη δουλειά ή το σχολείο.

Ωστόσο, η αλλαγή της ώρας αποτελεί θέμα συζήτησης τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η πρακτική αυτή δεν προσφέρει πλέον σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και μπορεί να επηρεάζει τον βιολογικό ρυθμό των ανθρώπων. Για τον λόγο αυτό, έχει συζητηθεί αρκετές φορές το ενδεχόμενο κατάργησης της αλλαγής ώρας, χωρίς όμως να έχει ληφθεί οριστική απόφαση μέχρι σήμερα.

Παρά τις συζητήσεις αυτές, η αλλαγή της ώρας εξακολουθεί να εφαρμόζεται κανονικά. Έτσι, κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, οι πολίτες μετακινούν τα ρολόγια τους μία ώρα μπροστά, καλωσορίζοντας έτσι τη θερινή περίοδο και τις μεγαλύτερες ημέρες που φέρνει η άνοιξη.