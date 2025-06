Πακιστάν: Τουλάχιστον 32 νεκροί από ξαφνικές πλημμύρες

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, έχουν χάσει τη ζωή τους στο Πακιστάν από ξαφνικές πλημμύρες και καταρρεύσεις σπιτιών.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις που συνοδεύουν την έναρξη της εποχής των μουσώνων σαρώνουν τη χώρα από την Τετάρτη.

Στην επαρχία Κιμπέρ-Πανκτούνκβα, στα βορειοδυτικά σύνορα με το Αφγανιστάν, «οι ξαφνικές πλημμύρες στοίχισαν τη ζωή σε 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά και τρεις γυναίκες, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη έξι», αναφέρεται σε σχετική αναφορά της τοπικής Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών.

Στην ίδια περιοχή, 56 σπίτια υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων έξι κατέρρευσαν ολοσχερώς.

