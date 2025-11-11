ΔΙΕΘΝΗ
Πακιστάν: Πληροφορίες για 12 νεκρούς μετά από επίθεση αυτοκτονίας έξω από δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ

Ο υπουργός εσωτερικών της χώρας κάνει λόγο για τουλάχιστον 27 τραυματίες

Φωτ. από το σημείο της βομβιστικής επίθεσης / X
Επίθεση αυτοκτονίας σημειώθηκε πριν λίγη ώρα έξω από δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ, την πρωτεύουσα του Πακιστάν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για το σοβαρό περιστατικό της επίθεσης, ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν κάνει λόγο για τουλάχιστον 12 νεκρούς και 27 τραυματίες.

Όπως μεταδίδει το BBC, o Μοχσίν Νακβί δήλωσε ότι ο βομβιστής σχεδίαζε να επιτεθεί στο πρωτοδικείο της περιοχής, αλλά δεν κατάφερε να εισέλθει στο κτίριο.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι οι Αρχές θα δώσουν προτεραιότητα στην ταυτοποίηση του δράστη και ότι όσοι εμπλέκονται στην επίθεση θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Πλάνα από το σημείο της έκρηξης, έδειξαν τα απομεινάρια ενός καμένου αυτοκινήτου και τις αστυνομικές δυνάμεις που είχαν αποκλείσει την περιοχή.

Τέλος, ο υπουργός συμπλήρωσε ότι ο δράστης πυροδότησε τα εκρηκτικά κοντά σε ένα αστυνομικό όχημα, αφού είχε περιμένει στο σημείο για περίπου 15 λεπτά.

Με πληροφορίες από BBC

 
