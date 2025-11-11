Πακιστάν: Πληροφορίες για 12 νεκρούς μετά από επίθεση αυτοκτονίας έξω από δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ

Επίθεση αυτοκτονίας σημειώθηκε πριν λίγη ώρα έξω από δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ, την πρωτεύουσα του Πακιστάν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για το σοβαρό περιστατικό της επίθεσης, ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν κάνει λόγο για τουλάχιστον 12 νεκρούς και 27 τραυματίες.

Όπως μεταδίδει το BBC, o Μοχσίν Νακβί δήλωσε ότι ο βομβιστής σχεδίαζε να επιτεθεί στο πρωτοδικείο της περιοχής, αλλά δεν κατάφερε να εισέλθει στο κτίριο.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι οι Αρχές θα δώσουν προτεραιότητα στην ταυτοποίηση του δράστη και ότι όσοι εμπλέκονται στην επίθεση θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

#BREAKING Suicide Bombing Kills 12 Outside Islamabad Judicial Complex



🚨 इस्लामाबाद में आत्मघाती हमला जिसमें 12 की मौत, कई घायल 🇵🇰



इस्लामाबाद के G-11 सेक्टर स्थित जिला न्यायिक परिसर (Judicial Complex) के बाहर आत्मघाती धमाके में कम से कम 12 लोगों की मौत और 20 से अधिक घायल हुए।… pic.twitter.com/kYNssw0umh — 𝙋𝙧𝙞𝙮𝙖𝙣𝙠𝙖_𝙈_𝙈𝙞𝙨𝙝𝙧𝙖 (@soulfulgirlll) November 11, 2025

Πλάνα από το σημείο της έκρηξης, έδειξαν τα απομεινάρια ενός καμένου αυτοκινήτου και τις αστυνομικές δυνάμεις που είχαν αποκλείσει την περιοχή.

Τέλος, ο υπουργός συμπλήρωσε ότι ο δράστης πυροδότησε τα εκρηκτικά κοντά σε ένα αστυνομικό όχημα, αφού είχε περιμένει στο σημείο για περίπου 15 λεπτά.

Με πληροφορίες από BBC