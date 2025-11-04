ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η μάχη μιας νεαρής δικηγόρου για την κατάργηση του «φόρου περιόδου» στο Πακιστάν

Mόλις το 16% των γυναικών στην πακιστανική ύπαιθρο χρησιμοποιεί σερβιέτες λόγω του υψηλού κόστους

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η μάχη μιας νεαρής δικηγόρου για την κατάργηση του «φόρου περιόδου» στο Πακιστάν Facebook Twitter
Φωτ: Mahnoor Omer/Instagram
0

Μια 25χρονη δικηγόρος από το Ραβαλπίντι προκαλεί πολιτική και κοινωνική συζήτηση στο Πακιστάν, προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη για να καταργηθεί ο λεγόμενος «φόρος περιόδου», η φορολόγηση δηλαδή των σερβιετών και άλλων προϊόντων εμμηνορρυσίας ως «είδη πολυτελείας».

Η πρωτοβουλία της Mahnoor Omer, που εξετάζεται από το Ανώτατο Δικαστήριο της Λαχόρης, στοχεύει να καταστήσει αυτά τα προϊόντα οικονομικά προσιτά σε εκατομμύρια γυναίκες και να αλλάξει μια πολιτική που, σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς, οξύνει τις κοινωνικές ανισότητες και πλήττει τη δημόσια υγεία.

Στο Πακιστάν, οι φόροι και οι δασμοί στα προϊόντα υγιεινής ανεβάζουν έως και 40% την τελική τιμή, σύμφωνα με στοιχεία της Unicef. Μια πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι μόλις το 16% των γυναικών στην ύπαιθρο χρησιμοποιεί σερβιέτες λόγω του υψηλού κόστους. Παρ’ όλα αυτά, το κράτος εξακολουθεί να εξαιρεί από τη φορολόγηση προϊόντα όπως το γάλα, το τυρί ή το σπέρμα βοοειδών, κατατάσσοντας τις σερβιέτες στην ίδια κατηγορία με τα αρώματα και τα καλλυντικά.

«Είναι απογοητευτικό ότι, παρά τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και στη δημόσια διοίκηση, συνεχίζουν να περνούν νόμοι που αγνοούν πλήρως τις έμφυλες ανισότητες», δηλώνει η Omer. «Είτε από παράλειψη είτε από πρόθεση, τέτοιες πολιτικές πρέπει να αλλάξουν».

Πίσω από την προσφυγή βρίσκεται και η οργάνωση Mahwari Justice, που δραστηριοποιείται σε θέματα υγείας και πρόσβασης σε προϊόντα εμμηνορρυσίας. Δημιουργήθηκε μετά τις πλημμύρες του 2022, όταν γυναίκες στις πληγείσες περιοχές αναγκάστηκαν να χρησιμοποιούν πρόχειρα και επικίνδυνα υποκατάστατα.

Η Mahwari Justice έχει ξεκινήσει διαδικτυακή καμπάνια υποστήριξης προς την Omer, συγκεντρώνοντας μέχρι στιγμής πάνω από 4.700 υπογραφές. «Πολλές τέτοιες υποθέσεις περνούν απαρατήρητες», σημειώνει η εκπρόσωπος της οργάνωσης Mahnoor Khalid. «Στόχος μας είναι να κινητοποιήσουμε το κοινό και να δημιουργήσουμε κοινωνική πίεση για αλλαγή».

Πακιστάν: «Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε κοινωνική πίεση για αλλαγή».

Η προσφυγή έχει αναδείξει ένα χρόνιο ζήτημα που σπάνια απασχολεί δημόσια το Πακιστάν: το στίγμα γύρω από την εμμηνόρροια και τη σιωπηλή επιβάρυνση των γυναικών. Ο Παγκόσμιος Οργαγνισμός Υγείας και η Unicef χαρακτηρίζουν τη διαχείριση της περιόδου θεμελιώδες δικαίωμα υγείας, όμως στη χώρα μία στις πέντε μαθήτριες χάνει μαθήματα κάθε μήνα, ενώ πολλές γυναίκες αναγκάζονται να χρησιμοποιούν υφάσματα με αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων και επιπλοκών.

Ο δικηγόρος Ahsan Jehangir Khan, συνεργάτης και φίλος της Omer, υποστήριξε στο δικαστήριο ότι η φορολόγηση των προϊόντων περιόδου «εντείνει τα κοινωνικά και οικονομικά μειονεκτήματα των γυναικών, αποτελώντας έμμεση διάκριση λόγω φύλου».

«Όταν μια βιολογική λειτουργία μετατρέπεται σε πηγή φορολογικών εσόδων, οι γυναίκες ουσιαστικά στερούνται την αξιοπρέπειά τους», δήλωσε. Η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επίσημα. Ωστόσο, η Omer εκτιμά πως μια θετική απόφαση δεν θα περιοριστεί σε οικονομικές επιπτώσεις:

«Για πολύ καιρό, η εμμηνόρροια ήταν ταμπού — σχεδόν σαν να μην υπήρχε», είπε. «Ελπίζω αυτή η υπόθεση να ανοίξει τον δρόμο για μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο ενημερωμένη και λιγότερο φοβική απέναντι σε ό,τι αφορά τις γυναίκες».

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρύζι μπασμάτι: Ινδικής ή πακιστανικής προέλευσης; - Η απόφαση που καλείται να πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διεθνή / Ρύζι μπασμάτι: Ινδικής ή πακιστανικής προέλευσης; - Η απόφαση που καλείται να πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η επίσημη αναγνώριση της προέλευσης του ρυζιού δεν αποτελεί καθόλου εύκολη υπόθεση, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται πιέσεις και από τις δύο πλευρές
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Δεν δίστασε στιγμή»: Ο «ήρωας» εργαζόμενος που προσπάθησε να σταματήσει τον δράστη της επίθεσης στο τρένο

Διεθνή / «Δεν δίστασε στιγμή»: Ο «ήρωας» εργαζόμενος που προσπάθησε να σταματήσει τον δράστη της επίθεσης στο τρένο

O 48χρονος Σαμίρ Ζιτούνι τραυματίστηκε σοβαρά προσπαθώντας να εμποδίσει τον δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε τρένο που ταξίδευε από το Ντόνκαστερ προς το Λονδίνο το βράδυ του Σαββάτου
LIFO NEWSROOM
Πέθανε ο δισεκατομμυριούχος Gopichand Hinduja, επικεφαλής της πλουσιότερης οικογένειας της Βρετανίας

Διεθνή / Πέθανε ο δισεκατομμυριούχος Gopichand Hinduja, επικεφαλής της πλουσιότερης οικογένειας της Βρετανίας

Η οικογένεια Hinduja, με χαμηλό δημόσιο προφίλ αλλά τεράστια επιχειρηματική δραστηριότητα, βρέθηκε φέτος στην κορυφή της λίστας πλουσίων των Sunday Times με περιουσία που εκτιμάται στα 35,3 δισ. λίρες
LIFO NEWSROOM
Βρετανία: Η αστυνομία είχε ταυτοποιήσει τον δράστη πριν από την επίθεση με μαχαίρι στο τρένο

Διεθνή / Βρετανία: Η αστυνομία είχε ταυτοποιήσει τον δράστη πριν από την επίθεση με μαχαίρι στο τρένο

Η αστυνομία είχε ήδη ταυτοποιήσει τον δράστη ως ύποπτο για προηγούμενη επίθεση με μαχαίρι στο δίκτυο του Λονδίνου, όμως δεν κατάφερε να τον εντοπίσει προτού ξεσπάσει το αιματηρό περιστατικό στο τρένο
LIFO NEWSROOM
Choking: Η Βρετανία απαγορεύει τη πορνογραφία με σκηνές στραγγαλισμού

Διεθνή / Choking: Η Βρετανία απαγορεύει τη πορνογραφία με σκηνές στραγγαλισμού

Η κατοχή και δημοσίευση τέτοιου υλικού θα αποτελούν ποινικό αδίκημα, κατατάσσοντάς τον στραγγαλισμό στην ίδια κατηγορία με την παιδική σεξουαλική κακοποίηση και το τρομοκρατικό περιεχόμενο.
LIFO NEWSROOM
 
 