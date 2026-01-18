Παγκόσμια Τράπεζα: To 25% των αναπτυσσόμενων χωρών είναι φτωχότερο απ' ό,τι ήταν το 2019

Ένα στα τέσσερα κράτη του αναπτυσσόμενου κόσμου είναι σήμερα φτωχότερο απ’ ό,τι ήταν το 2019, πριν από την πανδημία, σύμφωνα με νέα έκθεση της Παγκόσμια Τράπεζας.

Η διαπίστωση αφορά κυρίως χώρες χαμηλού εισοδήματος, πολλές από αυτές στην υποσαχάρια Αφρική, οι οποίες, όπως σημειώνει η Τράπεζα, υπέστησαν ένα «αρνητικό σοκ» στην εξαετία έως το τέλος του 2025. Παρά τη σταδιακή ανάκαμψη μετά την πανδημία, η ανάπτυξη δεν ήταν αρκετή για να καλύψει τις απώλειες των προηγούμενων ετών.

Η παγκόσμια οικονομία, τονίζει η έκθεση, έχει μπει σε χαμηλότερη ταχύτητα σε σχέση με την προ πανδημίας περίοδο. Οι ρυθμοί ανάπτυξης χαρακτηρίζονται «ανεπαρκείς» για τη μείωση της ακραίας φτώχειας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαίες.

Στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες, η ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθεί από 4,2% το 2025 σε περίπου 4% το 2026. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εικόνα εμφανίζεται πιο ανθεκτική από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, κυρίως λόγω της καλύτερης πορείας της αμερικανικής οικονομίας. Ωστόσο, η συνολική πρόοδος παραμένει περιορισμένη.

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Παγκόσμια Τράπεζα αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της, εκτιμώντας ανάπτυξη 2,1% το 2025 και 2,2% το 2026. Στον αντίποδα, η ευρωζώνη συνεχίζει να υστερεί, με προβλεπόμενους ρυθμούς 0,9% και 1,2% αντίστοιχα.

Παγκόσμια Τράπεζα: Σχεδόν στάσιμοι οι ρυθμοί ανάπτυξης παγκοσμίως

Συνολικά, η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να κινηθεί σχεδόν στάσιμα τα επόμενα χρόνια: από 2,7% το 2025 σε 2,6% το 2026, πριν επιστρέψει στο 2,7% το 2027. Πρόκειται για οριακή βελτίωση σε σχέση με προηγούμενες εκτιμήσεις, αλλά όχι για ουσιαστική αλλαγή πορείας.

Στις χώρες που εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα επίπεδα εισοδήματος του 2019, η ανάκαμψη έχει επιβαρυνθεί και από πολέμους και επισιτιστικές κρίσεις. Όπως αναφέρεται, οι πρόσφατοι ρυθμοί ανάπτυξης δεν αρκούν για να αντιστρέψουν τη βαθιά ύφεση που προηγήθηκε.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ιντερμίτ Γκιλ, επισημαίνει ότι η εικόνα αυτή δεν μπορεί να αποδοθεί μόνο σε εξωγενείς ατυχίες. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως λέει, αντανακλά πολιτικές επιλογές που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.

Κατά τον ίδιο, οι αναπτυσσόμενες οικονομίες χρειάζονται αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία και μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τις ιδιωτικές επενδύσεις και το εμπόριο, περιορίζουν τις δημόσιες δαπάνες και κατευθύνουν πόρους σε νέες τεχνολογίες και την εκπαίδευση. Διαφορετικά, προειδοποιεί, η στασιμότητα και η ανεργία θα ενταθούν, ιδίως ενόψει της εισόδου περίπου 1,2 δισ. νέων κάτω των 16 ετών στην παγκόσμια αγορά εργασίας την επόμενη δεκαετία.

Η έκθεση καταλήγει ότι η παγκόσμια οικονομία δείχνει ανθεκτική στις κρίσεις, αλλά ολοένα και λιγότερο ικανή να παράγει δυναμική ανάπτυξη. Αν αυτή η απόκλιση συνεχιστεί, εκτιμάται ότι θα πιέσει τα δημόσια οικονομικά και τις αγορές πιστώσεων, σε μια περίοδο που το παγκόσμιο χρέος βρίσκεται ήδη σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Για την Κίνα, η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει ανάπτυξη 4,4% φέτος και 4,2% το 2026. Παρότι οι εκτιμήσεις αυτές είναι ελαφρώς βελτιωμένες σε σχέση με πέρυσι, παραμένουν οι χαμηλότερες των τελευταίων 35 ετών και κάτω από τον επίσημο στόχο του 5% που έχει θέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα.

Με πληροφορίες από Guardian