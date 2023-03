Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας-UNICEF: Αυξήθηκε το ποσοστό εγκύων και νέων μητέρων με οξύ υποσιτισμό

Σε μια ανησυχητική διαπίστωση με αφορμή και την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας προχώρησε η UNICEF, τονίζοντας πως οι έγκυες και οι νέες μητέρες που θηλάζουν ενώ πάσχουν από οξύ υποσιτισμό αυξήθηκαν κατά 25% από το 2020.

Το ποσοστό των γυναικών αυτών δόθηκε με αφορμή την αυριανό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας και αφορά σε 12 χώρες, οι οποίες βρίσκονται στο «επίκεντρο» της παγκόσμιας διατροφικής κρίσης.

Η UNICEF υπογραμμίζει τις καταστροφικές συνέπειες για τα παιδιά τους.

Έκθεσή της, βασισμένη στην ανάλυση δεδομένων για την ανεπάρκεια σωματικού βάρους και την αναιμία σε σχεδόν όλες τις χώρες, υπολογίζει ότι πάνω από ένα δισεκατομμύριο γυναίκες και έφηβες σε παγκόσμια κλίμακα υφίστανται είτε υποσιτισμό ή ανεπαρκή διατροφή, που οδηγεί σε έλλειψη σωματικού βάρους και μικρό ύψος, έλλειψη απαραίτητων μικροθρεπτικών συστατικών και αναιμία. Στην πλειονότητά τους, στις φτωχότερες χώρες.

Η νότια Ασία και η υποσαχάρια Αφρική συγκεντρώνουν το 68% των γυναικών και των εφήβων που έχουν ανεπαρκές βάρος και το 60% αυτών που πάσχουν από αναιμία.

Οι διατροφικές ανεπάρκειες πλήττουν τις ίδιες τις γυναίκες και ακόμα πιο πολύ τα παιδιά τους, υπογραμμίζει το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία, σύμφωνα με το οποίο ο υποσιτισμός και η ανεπαρκής διατροφή «περνούν από γενιά σε γενιά».

Ο υποσιτισμός αυξάνει τον κίνδυνο της νεογνικής θνησιμότητας, αλλά βλάπτει επίσης «την ανάπτυξη του εμβρύου», προκαλώντας «επιπτώσεις διαρκείας στη διατροφή, στην ανάπτυξη και στη μάθηση των παιδιών, καθώς και στη μελλοντική δυνατότητά τους να καλύψουν τις ανάγκες τους».

«Σε παγκόσμια κλίμακα, 51 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 2 ετών παρουσιάζουν καθυστέρηση ανάπτυξης. Εκτιμάμε ότι σε σχεδόν τις μισές από αυτές τις περιπτώσεις, αυτή σημειώνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και τους πρώτους έξι μήνες της ζωής, όταν η διατροφή του παιδιού εξαρτάται απόλυτα από τη μητέρα του», τονίζεται στο κείμενο, που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις έγκυες και στις θηλάζουσες.

