Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: 10 γυναίκες που εμπνέουν και αλλάζουν τον κόσμο των ΛΟΑΤΚΙ+ το 2025

Μέσα από τις ζωές τους και τις πορείες τους, 10 γυναίκες «φαινόμενα» σε παγκόσμιο επίπεδο, προκαλούν τη σκέψη, εμπνέουν και προάγουν την αλλαγή, σε μία προσπάθεια να κάνουν τον κόσμο το 2025, ένα καλύτερο μέρος για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα - και όχι μόνο.

Η Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας, σύμφωνα με το Pink News είναι η καλύτερη στιγμή, προκειμένου να αναδειχθούν οι 10 γυναίκες υπέρμαχοι αλλά και μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, που αλλάζουν τον κόσμο προς το καλύτερο.

Η σημερινή ημέρα είναι ένας ετήσιος εορτασμός της δύναμης και της ανθεκτικότητας των γυναικών σε όλο τον κόσμο, καθώς και ένα κάλεσμα για δράση για την ισότητα.

Το φετινό θέμα είναι «Επιτάχυνση της δράσης» και ειδικότερα φέτος τονίζεται η «σημασία της λήψης γρήγορων και αποφασιστικών μέτρων για την επίτευξη της ισότητας των φύλων».

1) Billie Eilish

Η διάσημη τραγουδίστρια και queer icon Billie Eilish, μέσα σε λίγα μόλις χρόνια κατάφερε να γίνει γρήγορα γνωστή σε όλο τον κόσμο. Η 23χρονη όχι μόνο συνεχίζει να κάνει θραύση με τη μουσική της, αλλά χρησιμοποιεί τη «δύναμη» και την απήχησή της, για να μιλήσει ενάντια στο μίσος.

Μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές τον Νοέμβριο, η Billie Eilish κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας της, εξέφρασε την απογοήτευσή της για τη δεύτερη θητεία του, λέγοντας πως «κάποιος που μισεί τις γυναίκες τόσο, τόσο βαθιά πρόκειται να γίνει πρόεδρος», με το κοινό να την αποθεώνει.

Billie Eilish delivers speech before performing ‘Your Power’ at her concert in Nashville, Tennessee tonight:



“Someone who hates women so, so deeply is about to be the President. This song is for all the women out there. I love you, I support you.”



pic.twitter.com/HObQ8x1Geh