Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας Τύπου: Ανησυχεί ο ΟΗΕ- Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζουν με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του Τύπου, διεθνείς οργανισμοί και δημοσιογραφικές ενώσεις.

Σχετικά με την ελευθερία του Τύπου η μη κυβερνητική οργάνωση «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» παρουσίασε την σχετική λίστα με την χώρα μας να βρίσκεται στην 107η θέση.

Σύμφωνα με τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα 55 δημοσιογράφοι και τέσσερις συνεργάτες μέσων ενημέρωσης σκοτώθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους το 2022 σε όλον τον κόσμο.

Η Σενεγάλη και η Τυνησία συγκαταλέγονται στις χώρες που υπέστησαν τις μεγαλύτερες πτώσεις στην ετήσια κατάταξη ως προς την ελευθερία του Τύπου. Η Νορβηγία καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην κατάταξη, η Βόρεια Κορέα παραμένει στην τελευταία. Η Γαλλία ανέβηκε από την 26η στην 24η θέση. Μεγάλες πτώσεις καταγράφονται στο Περού 110η θέση, -33 θέσεις), στη Σενεγάλη (104η, -31 θέσεις), στην Αϊτή (99η, -29) και στην Τυνησία (121η, -27).

Κατά την έκδοση για το 2023 της κατάταξης αναφοράς , οι συνθήκες άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος χειροτέρεψαν σε 7 χώρες στις 10.

Το νέο στοιχείο της καταμέτρησης έχει να κάνει με το γεγονός πως οι τρεις τελευταίες χώρες στην κατάταξη βρίσκονται στην Ασία, με το Βιετνάμ (178ο) και την Κίνα (προτελευταία) πάνω από τη Βόρεια Κορέα. Ενθαρρυντικό στοιχείο είναι το ότι στις 52 από τις 180 χώρες, η κατάσταση χαρακτηρίζεται «καλή» ή «μάλλον καλή» (4 περισσότερες από ό,τι το 2022). Ο αριθμός αυτός είναι ο υψηλότερος από το 2016.

Ελευθερία Τύπου: Οι συνέπειες της παραπληροφόρησης

Η 21η έκδοση της παγκόσμιας κατάταξης στέκεται ιδιαίτερα στις συνέπειες της παραπληροφόρησης. Στα δυο τρίτα από τις 180 χώρες της κατάταξης, οι ειδικοί υπογραμμίζουν «την εμπλοκή πολιτικών παραγόντων» σε «εκστρατείες μαζικής παραπληροφόρησης ή προπαγάνδας», σημειώνουν οι «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» Η μη κυβερνητική οργάνωση εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την εξάπλωση που παίρνει η παραπληροφόρηση σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, για παράδειγμα τις ψευδείς εικόνες –βίντεο και φωτογραφίες– δημιουργημένες από τεχνητή νοημοσύνη.

A free press is essential for exposing threats such as human rights abuses, corruption, misinformation & much more.



If everything is all right in the news, then something is wrong with journalism.



Wednesday is #WorldPressFreedomDay. https://t.co/oWoAbfPj37 via @UNESCO pic.twitter.com/L15BkYAoeE — United Nations (@UN) May 3, 2023

Για την παραπληροφόρηση αναφέρθηκε και η γενική διευθύντρια της UNESCO Οντρέ Αζουλέ τονίζοντας πως η ψηφιακή εποχή αλλάζει το τοπίο της ενημέρωσης και σε αυτό το πλαίσιο «χρειαζόμαστε τους δημοσιογράφους περισσότερο από ποτέ». Διότι «η αλήθεια απειλείται από την παραπληροφόρηση και τη ρητορική μίσους, που επιδιώκουν να θολώσουν τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας, μεταξύ επιστήμης και συνωμοσίας», υπερθεμάτισε ο ΓΓ του ΟΗΕ. Ο Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε επίσης ανησυχία για την αυξανόμενη συγκέντρωση της βιομηχανίας των μέσων ενημέρωσης στα χέρια λίγων, σε συνδυασμό με την χρεοκοπία πολλών ανεξάρτητων ειδησεογραφικών οργανισμών.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε χθες Τρίτη κατά τη διάρκεια διάσκεψης που διοργάνωσε η UNESCO στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε επίσης πως «η ελευθερία του Τύπου είναι το θεμέλιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (...) Αλλά, σε κάθε γωνιά του κόσμου, η ελευθερία του Τύπου δέχεται επίθεση».

The climate crisis demands honesty.



We know what to do, when to do it, and why.



But for too long we have looked the other way.



We must act on science, facts and truth.



We must #ActNow. pic.twitter.com/sz3b3iN0h2 — António Guterres (@antonioguterres) May 2, 2023

Σε αυτό το πλαίσιο, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ επισημαίνει πως τουλάχιστον 67 εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης σκοτώθηκαν το 2022 – μια απίστευτη αύξηση 50% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και συμπληρώνει: «Σχεδόν τα τρία τέταρτα των γυναικών δημοσιογράφων έχουν υποστεί βία στο διαδίκτυο και μία στις τέσσερις έχει απειληθεί σωματικά. Πριν από δέκα χρόνια, τα Ηνωμένα Έθνη θέσπισαν ένα Σχέδιο Δράσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων για την προστασία των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης και τον τερματισμό της ατιμωρησίας για εγκλήματα που διαπράττονται εναντίον τους».

Attacks on journalists are attacks on freedom of expression.



More than ever, we need reliable sources of information & press freedom.



On Wednesday's #WorldPressFreedomDay, learn more from @UNESCO about defending journalism & standing up for democracy. https://t.co/oWoAbfOLdz pic.twitter.com/n3xGZHPfWl — United Nations (@UN) May 3, 2023

Παρότι ο ΓΓ του ΟΗΕ δεν κατονόμασε συγκεκριμένους δημοσιογράφους ή χώρες, ορισμένοι ομιλητές αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως αυτήν του Aμερικανού δημοσιογράφου της Wall Street Journal Έβαν Γκέρσκοβιτς, ο οποίος κρατείται στη Ρωσία ως ύποπτος για κατασκοπεία. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία.

«Κατάγομαι από μια χώρα, το Ιράν, όπου το να είσαι δημοσιογράφος είναι έγκλημα. Mπορεί να σε στείλει στη φυλακή, να βασανιστείς, να σου στοιχίσει τη ζωή», είπε από την πλευρά της η δημοσιογράφος και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών Μασίχ Αλινετζάντ, η οποία ζει πλέον μόνιμα στις ΗΠΑ.

🔴 BREAKING!



Niloofar Hamedi, Elaheh Mohammadi and Narges Mohammadi, three imprisoned Iranian women journalists, have been named laureates of the 2023 @UNESCO/ Guillermo Cano World #PressFreedom Prize.https://t.co/2ghjvTR8iy #WorldPressFreedomDay pic.twitter.com/Vhsgea1RG5 — UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) May 3, 2023

