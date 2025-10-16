Το Ozempic «κόβει» τα επαγγελματικά γεύματα – Πώς αλλάζει η επιχειρηματική κουλτούρα

Η παράδοση του μακροσκελούς επαγγελματικού γεύματος, όπου οι συμφωνίες έκλειναν ανάμεσα σε ένα ποτήρι κρασί και ένα φιλέτο σολωμού, φαίνεται να απειλείται, όχι από την οικονομία, αλλά από... τις ενέσεις Ozempic και Mounjaro.

Όλο και περισσότεροι επαγγελματίες υψηλού επιπέδου στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη και σε άλλες μητροπόλεις του επιχειρηματικού κόσμου αλλάζουν τις διατροφικές τους συνήθειες, επιλέγοντας μικρότερα πιάτα, λιγότερο αλκοόλ και πιο σύντομα γεύματα. Ο λόγος; Τα φάρμακα απώλειας βάρους που μειώνουν δραματικά την όρεξη.

Πολλοί εστιάτορες δηλώνουν πως παρατηρούν ήδη πτώση στα έσοδα και μείωση της κατανάλωσης ανά πελάτη, καθώς οι «Ozempic diners», όπως τους αποκαλούν, δεν παραγγέλνουν πια τρία πιάτα, αλλά συχνά ένα ορεκτικό που παίζει ρόλο κυρίως γεύματος.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΤECH & SCIENCE Φάρμακα όπως το Ozempic είναι αποτελεσματικά σε παιδιά και εφήβους με παχυσαρκία ή διαβήτη τύπου 2

Η «δίαιτα» του Σίτι – Όταν τα Ozempic και Mounjaro αλλάζουν τις κοινωνικές συνήθειες

Η επίδραση των νέων φαρμάκων δεν περιορίζεται στη φυσική εμφάνιση. Αλλάζει και την κοινωνική δυναμική. Οι επαγγελματικές συναντήσεις που κάποτε γίνονταν στα ακριβά steakhouse του Σίτι του Λονδίνου τώρα ολοκληρώνονται σε λιγότερο από μία ώρα, με σαλάτες και καφέ αντί για κρασί και γλυκό.

Ο σερ Νάιτζελ Μπόρντμαν, εξέχουσα μορφή του νομικού κόσμου, δηλώνει χωρίς περιστροφές ότι το Mounjaro «είναι απλώς ένα εργαλείο υγείας». Όπως εξηγεί: «Αν το αποτέλεσμα είναι ένα πιο σύντομο γεύμα, δεν πειράζει».

Ο σεφ Τom Brown από το εστιατόριο The Capital Hotel συμφωνεί, σημειώνοντας ότι έχει προσαρμόσει το μενού του ώστε να προσφέρει πιο ελαφριές, «ευέλικτες» επιλογές. Ο διάσημος σεφ Heston Blumenthal στο Fat Duck έχει ήδη εισαγάγει το «Mindful Experience Menu», ένα μενού μικρότερων ποσοτήτων και χαμηλότερης τιμής. «Ο κόσμος δεν θέλει πια να νιώθει “γεμάτος”, αλλά “ικανοποιημένος”», λέει.

Ακόμη και μεγάλες αλυσίδες όπως η Hawksmoor σκέφτονται να λανσάρουν μικρότερα πιάτα, ώστε να κρατήσουν το ενδιαφέρον των πελατών που πλέον «τρώνε λιγότερο, αλλά θέλουν ακόμα να κοινωνικοποιούνται».

Η Kate Nicholls, επικεφαλής της UK Hospitality, σημειώνει πως η αγορά προσαρμόζεται: «Περισσότερα μικρά πιάτα, λιγότερο αλκοόλ, περισσότερη ευελιξία. Δεν είναι το τέλος του επαγγελματικού γεύματος, είναι απλώς μια νέα εποχή».

Παράλληλα, ο επιχειρηματίας Charlie Gilkes, ιδιοκτήτης των μπαρ Mr Fogg’s, παρατηρεί ότι οι πελάτες ξοδεύουν λιγότερα σε φαγητό, αλλά όχι απαραίτητα σε ποτά. «Αντίθετα, βλέπουμε περισσότερους να βγαίνουν για ραντεβού, ίσως επειδή αισθάνονται πιο σίγουροι με την εμφάνισή τους».

Αναλυτές εκτιμούν ότι η νέα τάση θα οδηγήσει σε ανασχεδιασμό της γαστρονομικής εμπειρίας, με έμφαση στη συζήτηση και την κοινωνική διάδραση, παρά στο φαγητό. Τα επαγγελματικά ραντεβού δεν θα εξαφανιστούν, αλλά θα γίνουν πιο «υγιεινά», πιο σύντομα και ίσως πιο... παραγωγικά. Όπως το έθεσε εύστοχα ένας ανώτερος τραπεζικός παράγοντας: «Το business lunch δεν πέθανε· απλώς έχασε όρεξη».

Με πληροφορίες από Financial Times