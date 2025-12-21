Δήμος Αθηναίων: Πότε ξεκινά η επιστροφή των πινακίδων που είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, από αύριο, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ξεκινά η διαδικασία επιστροφής πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων που είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία.

Το μέτρο λαμβάνεται με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων.

Η δυνατότητα παραλαβής αφορά κατόχους αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών των οποίων οι πινακίδες έχουν αφαιρεθεί για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και δεν εμπίπτουν σε εξαιρέσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Για την επιστροφή των πινακίδων είναι απαραίτητη η καταβολή του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου, καθώς και η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων, που βρίσκονται στη Λιοσίων 22, από 09:00 έως 14:30, έχοντας μαζί τους:

την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος

το ασφαλιστήριο συμβόλαιο

την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο

Σε περίπτωση που η παραλαβή γίνει από τρίτο πρόσωπο, απαιτείται θεωρημένη εξουσιοδότηση.

Ωστόσο, δεν επιστρέφονται πινακίδες και άδειες οδήγησης που έχουν αφαιρεθεί για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης, όπως στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ ή σε σημεία με απαγορευτική σήμανση (Ρ-71 και Ρ-72), καθώς και σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν σχετικές αποφάσεις Δικαστικών Αρχών.

