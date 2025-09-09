ΤECH & SCIENCE
Ozempic, Wegovy και Mounjaro για πρώτη φορά στη λίστα των βασικών φαρμάκων του ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά για πρώτη φορά τη νέα γενιά επιτυχημένων θεραπειών κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη - Ζητά λύση για την τιμή τους

Ο ΠΟΥ περιλαμβάνει Ozempic, Wegovy και Mounjaro για πρώτη φορά στη λίστα των βασικών φαρμάκων του / Φωτ.: Unsplash
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνιστά για πρώτη φορά τη νέα γενιά επιτυχημένων θεραπειών κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση, να διατεθούν φθηνότερες γενόσημες εκδοχές για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Ο Οργανισμός πρόσθεσε στον κατάλογο των βασικών φαρμάκων του, ο οποίος ενημερώνεται κάθε δύο χρόνια:

  • τη σεμαγλουτίδη το δραστικό συστατικό των Ozempic και Wegovy της δανέζικης φαρμακοβιομηχανίας Novo Nordisk
  • τη ντουλαγλουτίδη
  • και τη λιραγλουτίδη και την τιρζεπατίδη - που χρησιμοποιείται στο σκεύασμα Mounjaro της Eli Lilly

ΠΟΥ: Ο αριθμός των θανάτων από ασθένειες που συνδέονται με την παχυσαρκία

Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, περισσότεροι από 3,7 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν το 2021 από ασθένειες που συνδέονται με την παχυσαρκία – περισσότεροι από όσους πέθαναν από τις βασικές, θανατηφόρες μολυσματικές ασθένειες, την ελονοσία, τη φυματίωση και το AIDS μαζί.

Οι νέες θεραπείες για τον διαβήτη και την παχυσαρκία ενισχύουν τη δράση μιας ορμόνης που επηρεάζει την έκκριση ινσουλίνης (GLP-1) και γενικότερα το αίσθημα κορεσμού.

ΠΟΥ: «Σωτήριες» αλλά ακριβές θεραπείες

Τα σκευάσματα αυτά αναπτύχθηκαν σε πρώτη φάση για τον διαβήτη. Ωστόσο, έχουν καταγραφεί αξιοσημείωτα αποτελέσματα στην απώλεια βάρους και οι ειδικοί τα θεωρούν μια σημαντική θεραπευτική πρόοδος, παρά τους περιορισμούς.

Εντούτοις, η αποτελεσματικότητά τους επισκιάζεται πολλές φορές από την υψηλή τιμή τους, καθώς στις ΗΠΑ ορισμένα ενδέχεται να υπερβαίνουν έως και τα 1.000 δολάρια μηνιαίως. Αυτό το δεδομένο, «περιορίζει την πρόσβαση σε αυτά τα σκευάσματα», σύμφωνα με τον ΠΟΥ ο οποίος εκφράζει την ανησυχία ότι οι χαμηλού εισοδήματος χώρες θα τα στερηθούν.

Για να διασφαλιστεί ότι αυτές οι «σωτήριες» ενέσιμες θεραπείες θα φτάσουν σε αυτούς που τις χρειάζονται περισσότερο, ο ΠΟΥ ζήτησε «να ενθαρρυνθεί ο ανταγωνισμός μέσω των γενόσημων φαρμάκων για να μειωθούν οι τιμές».

Ο Άντριου Χιλ, ερευνητής φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, επικαλείται μελέτες, στις οποίες αποδεικνύεται, ότι η γενόσημη σεμαγλουτίδη θα μπορούσε να παραχθεί μαζικά στην Ινδία με κόστος μόλις 4 δολάρια τον μήνα.

Η πατέντα της σεμαγλουτίδης θα λήξει το 2026 σε ορισμένες χώρες, περιλαμβανομένου του Καναδά, της Ινδίας και της Κίνας, γεγονός που θα μπορούσε επίσης να ενθαρρύνει την παραγωγή γενόσημων φαρμάκων.

Εκτός από τον διαβήτη και την παχυσαρκία τα σκευάσματα αυτά φαίνεται να συνδέονται με τη βελτίωση διάφορων παθολογιών.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα στο επιστημονικό περιοδικό JAMA, ο κίνδυνος νοσηλείας ή πρόωρου θανάτου μειώνεται κατά 40% στους ασθενείς που πάσχουν από καρδιακά προβλήματα και λαμβάνουν αυτά τα φάρμακα.

Περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως επηρεάζονταν από την παχυσαρκία και περισσότεροι από 800 εκατομμύρια από διαβήτη το 2022, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
