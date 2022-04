Ουκρανία: Ζευγάρι παντρεύτηκε με φόντο τα συντρίμμια του Χαρκόβου

Ένα ζευγάρι στην Ουκρανία «γιόρτασε» τον γάμο του ποζάροντας για φωτογραφίες περιτριγυρισμένο από τα συντρίμμια που έχουν προκαλέσει οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Χάρκοβο.

Οι νεόνυμφοι Νάστια Γκράτσεβα και Άντον Σοκόλοφ φωτογραφήθηκαν λίγο μετά τον γάμο τους την Κυριακή ανάμεσα στα ερείπια ενός συγκροτήματος καταστημάτων και γραφείων.

Το ζευγάρι ήταν γιατροί πριν από το ξέσπασμα του πολέμου, αλλά έκτοτε έγιναν εθελοντές, παρέχοντας δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε όσους έχουν ανάγκη. Η Νάστια εργαζόταν ως νοσοκόμα σε μια ογκολογική κλινική ενώ ο Άντον ήταν γιατρός πριν τη ρωσική εισβολή.

Νωρίτερα σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης του Χαρκόβου δήλωσε ότι το ρωσικό πυροβολικό και τα άρματα μάχης εξαπέλυσαν πάνω από 20 επιθέσεις στην πόλη και τα περίχωρά της τις τελευταίες 24 ώρες.

Wedding in a city under constant shelling be like this: a photo zone against the background of a destroyed historical building and a bombarded city center, a ceremony in the subway. This is a strong message to the world - Kharkiv is resisting and living. pic.twitter.com/4PtGw0IRqJ