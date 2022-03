Ουκρανία: Ρωσικοί πύραυλοι κατέστρεψαν στρατόπεδο στο Μικολάιφ -«Τουλάχιστον 50 νεκροί»

Φόβους για βαρύ απολογισμό νεκρών δημιουργεί η καταστροφή στρατοπέδου από ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Μικολάιφ της νότιας Ουκρανίας.

Το στρατόπεδο που βρίσκεται βόρεια της πόλης Μικολάιφ επλήγη από έξι ρωσικούς πυραύλους το πρωί της Παρασκευής. Καμία πληροφορία για απολογισμό θυμάτων δεν έχει δοθεί στην δημοσιότητα από τις ουκρανικές αρχές.

Οι Ρώσοι «πραγματοποίησαν δειλά πλήγματα κατά στρατιωτών την ώρα του ύπνου. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται», ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο κυβερνήτης του Μικολάι Βιτάλι Κιμ σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook, διευκρινίζοντας ότι περιμένει πληροφορίες για τις ουκρανικές απώλειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες στρατιωτικού που βρισκόταν επί τόπου, περί τους 200 νεαροί στρατιώτες βρίσκονταν στο στρατόπεδο την ώρα της επίθεσης. Δεκάδες έχουν σκοτωθεί, δήλωσε άλλος ουκρανός στρατιώτης. «Τουλάχιστον 50 σοροί έχουν ανασυρθεί, αλλά δεν γνωρίζουμε πόσες άλλες βρίσκονται στα ερείπια», είπε ένας στρατιώτης, όπως μεταδίδει το AFP. Ένας άλλος στρατιώτης υπολόγισε ότι ο βομβαρδισμός θα μπορούσε να είχε σκοτώσει περίπου 100 ανθρώπους.

«Συνεχίζουμε να μετράμε, αλλά είναι αδύνατον να ξέρουμε λόγω της κατάστασης των πτωμάτων», δήλωσε ένας διασώστης.

#UPDATE Dozens of soldiers were killed after Russian troops struck a Ukrainian military barracks in the southern city of Mykolaiv, witnesses told AFP on Saturday while a rescue operation was underwayhttps://t.co/MtejOYhFlh pic.twitter.com/QAUveI8RL6