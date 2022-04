Ουκρανία: «Ρώσοι έσκαψαν χαρακώματα σε περιοχή υψηλής ραδιενέργειας κοντά στο Τσερνόμπιλ»

Εγκαταλελειμμένες ρωσικές στρατιωτικές θέσεις σε περιοχή υψηλής ραδιενέργειας στη ζώνη αποκλεισμού κοντά στο Τσερνόμπιλ αποτυπώνονται σε βίντεο που τραβήχτηκε από drone και κυκλοφόρησαν οι ουκρανικές αρχές.

Το βίντεο, που γυρίστηκε από τον ουκρανικό στρατό και κυκλοφόρησε στο Telegram από την Energoatom, τον κρατικό φορέα εκμετάλλευσης των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής της Ουκρανίας, δείχνει χαρακώματα εγκαταλελειμμένων στρατιωτικών οχυρώσεων σε μια περιοχή γνωστή ως Κόκκινο Δάσος.

Το Κόκκινο Δάσος πήρε το όνομά του όταν δεκάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα πεύκων έγιναν κόκκινα μετά την απορρόφηση της ακτινοβολίας από την έκρηξη του 1986 στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ.

Ίχνη από τανκς και «ανάστατο» έδαφος μπορεί επίσης να φανεί στην περιοχή η οποία βρίσκεται εκτός ορίων για όποιον δεν εργάζεται εκεί ή δεν έχει ειδική άδεια.

Video proof. russian command did order its soldiers to dig fortifications near the Chornobyl nuclear power plant in the radioactive Red Forest in March, 2022. Complete neglect of human life, even of one's own subordinates, is what a killer-state looks like. pic.twitter.com/VLjNTaW3T3