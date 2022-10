Ουκρανία: Η στιγμή που ρωσικό τανκ περνά πάνω από νάρκες και ανατινάζεται

Ένα ακόμη βίντεο που δείχνει τις ανεπιτυχείς ενέργειες ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία δημοσίευσε το Nexta.

Σύμφωνα με το βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter, ένα σοβιετικό MT-LB APC φαίνεται να φεύγει από το πεδίο της μάχης και να βγαίνει σε έναν δρόμο γεμάτο με αντιαρματικές νάρκες TM-62M διατεταγμένες σε δύο γραμμές. Οι νάρκες δε, είναι απόλυτα ορατές.

Το ρωσικό πλήρωμα προσπαθεί να οδηγήσει το όχημα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην πέσει πάνω στις νάρκες αλλά ανεπιτυχώς. Πατάει μία και εκρήγνυται.

Το βίντεο δείχνει επίσης Ρώσους στρατιώτες να μένουν αβοήθητοι δίπλα σε ό,τι έχει απομείνει από το άρμα μάχης.

«Τα ρωσικά mobik πιθανότατα προειδοποιήθηκαν για νάρκες στο πεδίο, αλλά κανείς δεν τους είπε για τους δρόμους», έγραψε το NEXTA.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η Ρωσία έχει χάσει πάνω από 5.000 τεθωρακισμένα οχήματα

Όπως αναφέρουν οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας, η Ρωσία έχει χάσει 63.800 στρατιώτες από την αρχή του πολέμου, συμπεριλαμβανομένων 420 το προηγούμενο 24ωρο.

Οι ρωσικές απώλειες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περιλαμβάνουν επίσης: 2.511 άρματα μάχης, 5.167 τεθωρακισμένα οχήματα και 1.556 συστήματα πυροβολικού.

