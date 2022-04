Ουκρανία: Ρώσοι εγκαταλείπουν το Τσερνόμπιλ «επειδή μολύνθηκαν από ραδιενέργεια»

Δεκάδες Ρώσοι στρατιώτες φέρονται να έχουν μεταφερθεί εσπευσμένα από το Τσερνόμπιλ στη Λευκορωσία με «οξεία συμπτώματα ραδιενέργειας, σύμφωνα με αναφορές από την Ουκρανία.

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται αναφορά υπαλλήλου στην ουκρανική κρατική υπηρεσία που επιβλέπει τη ζώνη αποκλεισμού στο Τσερνόμπιλ, μία ομάδα από Ρώσους στρατιώτες φέρεται να μεταφέρθηκε στο Belarusian Radiation Medicine Center στην πόλη Γκόμελ, όπου και τους παρέχεται ειδική θεραπεία.

Με δεδομένες τις μετρήσεις στα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή του Τσερνόμπιλ, τα αίτιας των συμπτωμάτων δεν οφείλονται σε διαρροή. Ο λόγος που εκτιμάται ότι προκάλεσε την ασθένεια στους Ρώσους στρατιώτες, είναι ο ελλιπέστατος εξοπλισμός και η έκθεσή τους πολύ κοντά στους αντιδραστήρες δίχως την απαραίτητη στολή.

Ο ΟΗΕ ερευνά τους ουκρανικούς ισχυρισμούς ότι Ρώσοι στρατιώτες που κατείχαν τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ έφυγαν από την περιοχή, καθώς έλαβαν «σημαντικές δόσεις» ραδιενέργειας, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) δήλωσε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς της ουκρανικής κρατικής εταιρείας ενέργειας Energoatom, ζητώντας περισσότερες πληροφορίες.

IAEA has not been able to confirm reports of Russian forces receiving high doses of radiation while being in the #Chornobyl Exclusion Zone and is seeking further information in order to provide an independent assessment of the situation.