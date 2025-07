Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα στο Ντνίπρο - Χτυπούσαν το Χάρκοβο «για σχεδόν τρεις ώρες»

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα σε Ουκρανία και Ρωσία, σύμφωνα με αξιωματούχους

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση με drone στη ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, ενώ στην Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο Ντνίπρο, σύμφωνα με Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν και αναχαίτισαν 54 drones, εκ των οποίων 24 στην περιφέρεια του Μπριάνσκ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.

russian attack on Dnipro with seven missiles and 26 drones. There are dead and injured. pic.twitter.com/tbwVgYwBHI

«Στην περιοχή του Ζιμοφνικόφσκι, ένα αυτοκίνητο έπιασε φωτιά ύστερα από επίθεση με drone. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους», ανακοίνωσε μέσω Telegram ο τοπικός κυβερνήτης Γιούρι Σλιούσαρ.

Στην Ουκρανία, ο δήμαρχος του Ντνίπρο Μπόρις Φιλάτοφ ανακοίνωσε μέσω Telegram, τον θάνατο ενός ανθρώπου «σε πολυτελή ουρανοξύστη», ενώ ζήτησε παράλληλα από τους κατοίκους να «μην παραμένουν σε υψηλούς ορόφους» κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Χαρκόβου, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, έκανε λόγο για τρεις τραυματίες σε βομβαρδισμούς στο Ζμιβ.

Overnight, Russia launched a massive attack on Dnipro and the region, killing one person and injuring another, according to the regional administration. An apartment building was damaged, industrial sites were hit, and fires broke out, including at a local shopping center. pic.twitter.com/Xg8kmk8ucy