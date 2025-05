Ουκρανία: Ολονύκτιο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με drones στο Κίεβο - Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί

Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, η Ρωσία εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων με drones στην Ουκρανία, με κύριο στόχο το Κίεβο.

Το βράδυ του Σαββάτου σημειώθηκε νέο ολονύχτιο μπαράζ ρωσικών αεροπορικών επιδρομών στο Κίεβο, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και ακόμη δέκα να τραυματίσουν.

«Δυστυχώς, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα εξαιτίας της εχθρικής επίθεσης στην περιφέρεια του Κιέβου» ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Μικόλα Καλάσνικ. Εκτός από το Κίεβο, στόχος των επιθέσεων ήταν και το Xάρκοβο, με τον δήμαρχο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας να κάνει λόγο για πλήγματα σε τουλάχιστον τρεις τοποθεσίες.

Αεροπορικές επιδρομές αναφέρθηκαν επίσης και στις περιφέρειες Μικολάιβ και Χερσώνας, στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας, ενώ φωτογραφίες και βίντεο από τις νέες αυτές επιθέσεις, έχουν αναρτηθεί στα social media.

