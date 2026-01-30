Ουκρανία: «Ναι» από Ρωσία για την παύση των επιθέσεων μέχρι την Κυριακή

Η Ουκρανία πέρασε μια σχετικά ήσυχη νύχτα, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε να μην επιτεθεί στο Κίεβο και σε «διάφορες πόλεις» κατά τη διάρκεια του έντονου κρύου.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις στο Κίεβο μέχρι την Κυριακή, προκειμένου να «δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες» για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν ανέφερε πότε θα ξεκινήσει η παύση, κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής ακούστηκαν συναγερμοί αεροπορικών επιδρομών σε οκτώ περιοχές της Ουκρανίας, με δύο τραυματισμούς να καταγράφονται στη Ζαπορίζια.

Παραμένουν δύσκολες οι καιρικές συνθήκες στην Ουκρανία

Οι θερμοκρασίες στην πρωτεύουσα, το Κίεβο, αναμένεται να πέσουν στους -24 °C τις επόμενες ημέρες. Η Ρωσία έχει εντείνει πρόσφατα τις επιθέσεις της κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, όπως έχει κάνει κατά τη διάρκεια των περιόδων ψύχους από την έναρξη της εισβολής της.

Οι ουκρανικές αρχές ανέμεναν μια μεγάλη επίθεση αυτό το Σαββατοκύριακο, πριν από την τρέχουσα περίοδο ψύχους. Εάν αυτή δεν πραγματοποιηθεί, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ένα σημαντικό βήμα στις προσπάθειες των ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Πούτιν είχε διατάξει την παύση των επιθέσεων στο Κίεβο «για μια εβδομάδα μέχρι την 1η Φεβρουαρίου» κατόπιν προσωπικού αιτήματος του Τραμπ. Η ημερομηνία αυτή απέχει μόλις δύο ημέρες.

Δεν έκανε καμία αναφορά στο κρύο και αρνήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα αν η Ρωσία θα απέχει από επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, παρουσιάζοντας αντίθετα τη συμφωνία ως μια προσπάθεια να διευκολυνθούν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Αν και οι τελευταίες νύχτες ήταν ήσυχες για την πρωτεύουσα, σύμφωνα με έναν παρατηρητή, αυτή την εβδομάδα υπήρξαν 530 συναγερμοί αεροπορικών επιδρομών στο Κίεβο.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας εκτοξεύθηκαν περισσότερα από 100 drones και ένας βαλλιστικός πύραυλος σε περιοχές κοντά στην πρώτη γραμμή.

Ωστόσο, μέχρι την Παρασκευή το πρωί, δεν υπήρξαν νέες επιθέσεις σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης που είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της θερμοκρασίας των κατοίκων.

