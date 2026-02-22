Ουκρανία: Μαζικές ρωσικές επιθέσεις δύο μέρες πριν από την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής

Μαζικές ρωσικές επιθέσεις σημειώνονται στην Ουκρανία, δύο μέρες πριν από την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, εκρήξεις προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση στο Κίεβο, με τις ουκρανικές αρχές να αναφέρουν επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου περιγράφουν ότι οι εκρήξεις έγιναν αντιληπτές περίπου στις 04:00, λίγο μετά τον συναγερμό που σήμαναν οι αρχές για ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και drones. Ένας ακόμη συναγερμός ήχησε δύο ώρες αργότερα.

Ο Μίκολα Καλάσνικ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής του Κιέβου, δήλωσε: «Ο εχθρός εξαπέλυσε μια ακόμη μαζική επίθεση με πυραύλους και drones σε οικιστικές περιοχές και σε ζωτικής σημασίας υποδομές στην περιοχή».

Σύμφωνα με δικές του πληροφορίες, από τις επιθέσεις επηρεάστηκαν πέντε τοποθεσίες στην περιφέρεια της πρωτεύουσας.

Υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από την πτώση θραυσμάτων στο Κίεβο. Την ίδια ώρα, οι αρχές στις επαρχίες Ντνίπρο (κεντροανατολική-ανατολική) και Οδησσό (νότια) ανέφεραν επίσης βομβαρδισμούς, τραυματισμούς και υλικές ζημιές.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η αεροπορία κήρυξε συναγερμό σε όλη την ουκρανική επικράτεια λόγω της απειλής πυραυλικών επιθέσεων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ