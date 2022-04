Ουκρανία: Ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου

Δύο ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν πριν από λίγο στην ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται ντόπιους μάρτυρες.



Το CNN μετέδωσε πως οι απεσταλμένοι του στην περιοχή κατέγραψαν δύο μεγάλες εκρήξεις μερικά χιλιόμετρα ανατολικά από το κέντρο του Κιέβου.

⚡️⚡️ Two loud explosions heard in central Kyiv. Smoke is rising above the city center.



Explosions can indicate either that a missile hit the city, or that it was intercepted by air defense. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 28, 2022

Σύμφωνα με Tweet του συμβούλου Ζελένσκι και επικεφαλής της ομάδας διαπραγματεύσεων, Μιχαίλο Ποντόλιακ, «δύο πυραυλικές επιθέσεις» έπληξαν το κέντρο της πόλης κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Missile strikes in the downtown of Kyiv during the official visit of @antonioguterres. The day before he was sitting at a long table in the Kremlin, and today explosions are above his head. Postcard from Moscow? Recall why 🇷🇺 still takes a seat on the UN Security Council? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 28, 2022

Oh shit, that is right in the very center of Kyiv! pic.twitter.com/pbp0xpMuSc — Arrow Intel (@IntelArrow) April 28, 2022

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό ποιοι στόχοι επλήγησαν ούτε αν υπάρχουν θύματα.

Εν τω μεταξύ, μετά τις επαφές που είχε στο Κίεβο, ο Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε πως τα Ηνωμένα Έθνη κάνουν ό,τι μπορούν για να καταστεί δυνατή η εκκένωση του εργοστασίου χάλυβα στη Μαριούπολη, όπου έχουν βρει καταφύγιο στρατιώτες και άμαχοι.

«Στην παρούσα φάση, μπορώ μόνο να σας πω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να πραγματοποιηθεί (η εκκένωση). Δεν πρόκειται να κάνω οποιοδήποτε σχόλιο που θα μπορούσε να υπονομεύσει αυτήν την πιθανότητα», είπε ο Γκουτέρες μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Από την πλευρά του ο Ζελένσκι δήλωσε: «Θέλω να πιστεύω – όπως και οι συγγενείς όσων έχουν εγκλωβιστεί στο Azovstal (στο εργοστάσιο χάλυβα) – ότι ο γενικός γραμματέας (του ΟΗΕ) κι εμείς θα καταφέρουμε να έχουμε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα».

Με πληροφορίες από Guardian/CNΝ