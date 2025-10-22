ΔΙΕΘΝΗ
Ουκρανία: «Χτυπήσαμε χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία» με πυραύλους Storm Shadow - Γιατί επέλεξαν το συγκεκριμένο

«Τα αποτελέσματα του πλήγματος αποτιμώνται» αναφέρει το ουκρανικό γενικό επιτελείο - «Δύο νεκροί» από την αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ.: X
«Πλήξαμε χημικό εργοστάσιο στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ (νότια) με πυραύλους Storm Shadow» ανακοίνωσε το βράδυ ο ουκρανικός στρατός.

Κατά τον στρατό της Ουκρανίας, το συγκεκριμένο εργοστάσιο είναι ζωτικής σημασίας στον πόλεμο που μαίνεται επί περίπου 3,5 χρόνια, και το έπληξαν χρησιμοποιώντας γαλλοβρετανικού σχεδιασμού πυραύλους κρουζ Storm Shadow (MBDA), που εκτοξεύονται από αεροσκάφη.

«Διεξήχθη τεράστιο συνδυαστικό πλήγμα με πυραύλους και από αέρος, συμπεριλαμβανομένων εκτοξεύσεων (από αεροσκάφη) πυραύλων Storm Shadow που διείσδυσαν στο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας», ανέφερε μέσω Telegram ουκρανικό γενικό επιτελείο.

«Τα αποτελέσματα του πλήγματος αποτιμώνται», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας το εργοστάσιο εγκατάσταση-κλειδί και τονίζοντας πως παράγει πυρίτιδα, εκρηκτικές ύλες και καύσιμα για πυραύλους.

Ο Αλεξάντερ Μπόγκομαζ, περιφερειάρχης στην Μπριάνσκ, ανέφερε χθες το απόγευμα μέσω Telegram ότι βρισκόταν σε εξέλιξη ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους, διαβεβαιώνοντας πως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ούτε ζημιές.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε μέσω Telegram ότι χθες μέσα σε τέσσερις ώρες καταστράφηκαν 57 ουκρανικά drones στους αιθέρες της περιφέρειας Μπριάνσκ, με τη Μόσχα σπανίως επιβεβαιώνει ζημιές σε επιδρομές της Ουκρανίας.

Ουκρανία: Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο

Στο μεταξύ, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιδρομή εναντίον του Κιέβου κατά τη διάρκεια της νύχτας και η αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί για να την αποκρούσει, έκανε γνωστό ο Βιτάλι Κλίτσκο, ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας.

«Μείνετε στα καταφύγια!», απαίτησε ο Κλίτσκο μέσω Telegram.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Reuters μετέδωσαν πως άκουσαν εκρήξεις που θεωρούν ότι οφείλονταν σε αντιαεροπορικές συστοιχίες σε δράση.

Σημειώνεται πως η ρωσική επιδρομή εναντίον του Κιέβου κατά τη διάρκεια της νύχτας στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους, ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης μέσω Telegram.

