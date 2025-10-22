Ουκρανία: «Χτυπήσαμε χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία» με πυραύλους Storm Shadow - Γιατί επέλεξαν το συγκεκριμένο

«Πλήξαμε χημικό εργοστάσιο στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ (νότια) με πυραύλους Storm Shadow» ανακοίνωσε το βράδυ ο ουκρανικός στρατός.

Κατά τον στρατό της Ουκρανίας, το συγκεκριμένο εργοστάσιο είναι ζωτικής σημασίας στον πόλεμο που μαίνεται επί περίπου 3,5 χρόνια, και το έπληξαν χρησιμοποιώντας γαλλοβρετανικού σχεδιασμού πυραύλους κρουζ Storm Shadow (MBDA), που εκτοξεύονται από αεροσκάφη.

«Διεξήχθη τεράστιο συνδυαστικό πλήγμα με πυραύλους και από αέρος, συμπεριλαμβανομένων εκτοξεύσεων (από αεροσκάφη) πυραύλων Storm Shadow που διείσδυσαν στο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας», ανέφερε μέσω Telegram ουκρανικό γενικό επιτελείο.

Ukraine reportedly struck targets deep inside Russia overnight. Storm Shadow missiles hit the Bryansk Chemical Plant, used for explosives and missile fuel. Power facilities in Bryansk and Smolensk were also targeted, with fires reported. pic.twitter.com/CPbK4EFTp2 — AlpineIntel (@Yetili) October 22, 2025

Targets Struck in Ukraine’s 🇺🇦 large-scale missile strike on October 21st



1. Bryansk Chemical Plant struck by multiple Storm Shadow missiles and UAVs



2. Smolensk Thermal Plant struck by missiles and drones



3. Substation in Trubchevsk, Bryansk, struck by UAVs pic.twitter.com/eAKpzawY6B — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) October 22, 2025

«Τα αποτελέσματα του πλήγματος αποτιμώνται», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας το εργοστάσιο εγκατάσταση-κλειδί και τονίζοντας πως παράγει πυρίτιδα, εκρηκτικές ύλες και καύσιμα για πυραύλους.

Ο Αλεξάντερ Μπόγκομαζ, περιφερειάρχης στην Μπριάνσκ, ανέφερε χθες το απόγευμα μέσω Telegram ότι βρισκόταν σε εξέλιξη ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους, διαβεβαιώνοντας πως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ούτε ζημιές.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε μέσω Telegram ότι χθες μέσα σε τέσσερις ώρες καταστράφηκαν 57 ουκρανικά drones στους αιθέρες της περιφέρειας Μπριάνσκ, με τη Μόσχα σπανίως επιβεβαιώνει ζημιές σε επιδρομές της Ουκρανίας.

📢The Armed Forces of #Ukraine announced a successful Storm Shadow strike on a Russian military chemical plant in Bryansk, producing gunpowder, explosives & rocket fuel components.🇺🇦Ukrainian campaign of effective sanctions against the Russian military-industrial complex goes on. pic.twitter.com/3qoeEUN8XL — The Ukrainian Week / Tyzhden (@ukr_week_en) October 21, 2025

Ουκρανία: Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο

Στο μεταξύ, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιδρομή εναντίον του Κιέβου κατά τη διάρκεια της νύχτας και η αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί για να την αποκρούσει, έκανε γνωστό ο Βιτάλι Κλίτσκο, ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας.

«Μείνετε στα καταφύγια!», απαίτησε ο Κλίτσκο μέσω Telegram.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Reuters μετέδωσαν πως άκουσαν εκρήξεις που θεωρούν ότι οφείλονταν σε αντιαεροπορικές συστοιχίες σε δράση.

Σημειώνεται πως η ρωσική επιδρομή εναντίον του Κιέβου κατά τη διάρκεια της νύχτας στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους, ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης μέσω Telegram.